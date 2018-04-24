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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 24 Nisan Kapalı Çarşı altın fiyatlarından son durum nedir

Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları Kapalı Çarşı’da son durum nedir? Yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları kaç liradan alınıp kaç liradan satılıyor? sorularının cevabı burada. 24 Nisan Salı günü gram altın fiyatı 174.87 liradan alınırken, 174.89 liradan satılıyor. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik Kapalıçarşı'daki piyasada nasıl algılanıyor merak konusu. Çeyrek altın kelime öbeği akla kuşkusuz ilk olarak düğünleri getirir. Birikim ve yatırım aracı olarak da kullanılan çeyrek altın düğünlerde armağan edilen ilk nesnelerdendir. Bu durum toplumsal bütünlüğü sağladığı gibi arkadaşlar, akrabalar ve sosyal çevre arasındaki ilişki zeminini arttırır. Vatandaşların araştırmalarını sürdürdüğü Çeyrek altın fiyatları konusunda son detaylar her zaman olduğu gibi yine star.com.tr adresinde. Ekonomi uzmanları, erken seçim ve ABD-Rusya arasında yaşanan gerginlikten ötürü, piyasalarda ‘dalgalı seyir’in yaşanmasını bekliyor. Dolar’ın tekrardan küresel piyasalarda değer kazanmasından ötürü altın piyasasında rağbet azalıyor. İşte 24 Nisan altın fiyatları ve Kapalı Çarşı son dakika açıklamaları..

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Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları Kapalı Çarşı’da son durum nedir? Yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları kaç liradan alınıp kaç liradan satılıyor? sorularının cevabı burada. 24 Nisan Salı günü gram altın fiyatı 174.87 liradan alınırken, 174.89 liradan satılıyor. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik Kapalıçarşı'daki piyasada nasıl algılanıyor merak konusu. Çeyrek altın kelime öbeği akla kuşkusuz ilk olarak düğünleri getirir. Birikim ve yatırım aracı olarak da kullanılan çeyrek altın düğünlerde armağan edilen ilk nesnelerdendir. Bu durum toplumsal bütünlüğü sağladığı gibi arkadaşlar, akrabalar ve sosyal çevre arasındaki ilişki zeminini arttırır. Vatandaşların araştırmalarını sürdürdüğü Çeyrek altın fiyatları konusunda son detaylar her zaman olduğu gibi yine star.com.tr adresinde. Ekonomi uzmanları, erken seçim ve ABD-Rusya arasında yaşanan gerginlikten ötürü, piyasalarda ‘dalgalı seyir’in yaşanmasını bekliyor. Dolar’ın tekrardan küresel piyasalarda değer kazanmasından ötürü altın piyasasında rağbet azalıyor. İşte 24 Nisan altın fiyatları ve Kapalı Çarşı son dakika açıklamaları..

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi altın türleri arasında en çok arz edilen çeşit çeyrek altındır. Çeyrek altın hep birikim ve yatırım aracı olarak kullanıldığı gibi hem de düğünlerde, törenlerde armağan olarak kullanılır. Çeyrek altın 24 Nisan Salı günü 279,68 TL'den alınırken, 286,00 TL'den satılıyor. Çeyrak altın fiyatlarında düne göre değer kaybı %-0.11.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın 24 Nisan Salı günü 174,55 TL'den alınırken, 174,57 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında düne göre değer kaybı %-0.25.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın fiyatlarına bakıldığında yarım altının bugün 557,61 TL'den alındığı, 572,00 TL'den satıldığı gözlemleniyor.



Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 174,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 287 lira, Cumhuriyet altını da 1.170 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 1.327,90 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret savaşlarında sessizliğin korunması, ABD ve Rusya arasında diyalog kapılarının açılması ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatının 1.330 doların altında kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda düşüşlerin 1.315 dolara kadar devam edeceğini belirterek, "Bu hafta 1.315-1.355 dolar bant aralığını takip edeceğiz. Düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini ve yatırımcısına alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz." dedi.

Memiş, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını, bu hafta altının gram fiyatında 172-177 lira aralığının takip edeceğini dile getirdi.
 

Altın Fiyatları - 24 Nisan

 
  Altın Alış Satış % Saat
  Altın (gr) 174,29 174,34 % -0,40 12:13
  Bilezik (22 Ayar) 159,16 159,28 % -0,16 12:01
  Altın Ons 1.327 1.328 % 0,22 12:21
  Has Altın Gram 174,52 174,64 % -0,16 12:01
  Altın KG-Dolar 42.460 42.471 % 0,20 12:05
  Altın KG-Euro 34.868 34.879 % 0,48 12:01
  Cumhuriyet Altını 1.153,00 1.165,00 % -0,34 12:05
  Tam Altın 1.151,55 1.180,32 % -0,18 12:05
  Yarım Altın 556,72 571,09 % -0,16 12:01
  Çeyrek Altın 279,23 285,54 % -0,16 12:01



ALTININ GRAM FİYATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Gram altın 174,6 lira, çeyrek altın 287 lira ve Cumhuriyet altını 1.170 liradan işlem görüyor.  Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının  ardından 174,6 lira seviyelerinde dengelendi.  
 
Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir  izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazancıyla  175 liradan tamamladı.
 
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40  itibarıyla 174,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek  altın 287 lira, Cumhuriyet altını da 1.170 liradan satılıyor.
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı  şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 1.327,90 dolardan işlem  görüyor.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret savaşlarında sessizliğin  korunması, ABD ve Rusya arasında diyalog kapılarının açılması ile dolar endeksi  ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın altın fiyatlarını  baskıladığını kaydetti.
 
Memiş, altının ons fiyatının 1.330 doların altında kapanışlar  gerçekleştirmesi durumunda düşüşlerin 1.315 dolara kadar devam edeceğini  belirterek, "Bu hafta 1.315-1.355 dolar bant aralığını takip edeceğiz. Düşüşlerin  kalıcı olmayabileceğini ve yatırımcısına alım fırsatı verebileceğini  düşünüyoruz." dedi.
 
Memiş, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK) toplantısının altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili  olacağını, bu hafta altının gram fiyatında 172-177 lira aralığının takip  edeceğini dile getirdi.




DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL şu dakikalarda 4.08 seviyesinden işlem görüyor.

Siyasetteki gelişmelerin en önemli gündem maddesi haline geldiği dolarda hareketlilik yaşanıyor. 4.20 zirvesinin ardından açıklanan erken seçim kararı ile 4 lira sınırına gerileyen dolar/TL, bu seviyelerde kalamadı. İç siyasi gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan satış baskısıyla yerini yükselişe bıraktı.

Dolar/TL şu dakikalarda 4.08 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.99 liradan işlemde.

ALTIN NEDİR?

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.

Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.

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