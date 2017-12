Çeyrek altın bugün ne kadar Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları yükselişte mi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek, gram altın kaç liradan işlem görüyor? soruların yanıtları altın yatırımcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Günlük enflasyon oranlarına göre değer kazanıp kaybeden altın fiyatları ile ilgili 19 Aralık 2017 tarihli son rakamlar açıklandı. İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında bu haftanın başında yatay başlarken ikinci gününde yükselişe geçti. Gram altın 155,8 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.043 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi. İşte altın fiyatları ile ilgili son açıklamalar, 19 Aralık 2017 tarihli İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altın fiyatları....

GRAM ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!



Gram altın 155,8 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.043 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 155,3 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.043 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1.263,1 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, küresel piyasalarda iyimserliğin devam etmesinin dolar kurunda düşüşlere neden olduğunu söyledi. Uzmanlar, dolar kurundaki gerilemenin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 154 liranın destek, 157 liranın ise direnç olarak önce çıktığını kaydetti.



ALTIN FİYATLARI - 19 ARALIK 2017

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 155,73 155,78 % 0,23 10:53 Bilezik (22 Ayar) 141,98 142,08 % 0,00 17:28 Altın Ons 1.264 1.264 % 0,19 11:04 Has Altın Gram 155,68 155,79 % 0,00 17:28 Altın KG-Dolar 40.432 40.438 % 0,17 10:47 Altın KG-Euro 34.209 34.226 % -0,08 17:28 Cumhuriyet Altını 1.032,00 1.042,00 % -0,76 17:28 Tam Altın 1.027,46 1.053,17 % -0,30 17:28 Yarım Altın 496,61 509,45 % -0,30 17:28 Çeyrek Altın 249,08 254,72 % -0,30 17:28



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1.256,61 dolardan işlem görüyor.







ALTININ BULUŞU



Altın, dünyanın geniş bir bölümünde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Yer küresinin tahminen 0,001 ppm (milyonda bir)ini teşkil eder. Kalaverit (Au2Te4), silvanit (Au2Ag2Te6) ve krennerit (Au8Te6) mineralleri olduğu gibi bakır ve kurşun minerallerinde de eser miktarları bulunabilir. Volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunur.



GRAM ALTIN NEDİR?



Gram Altın İstanbul Altın Rafinerisi'nin üretmekte olduğu 0.5, 1, 2.5 ,5 ,10, 20, 50, 100 gram şeklinde olan sertfikalı külçe altındır. Gram Altın 24 ayar ve 22 ayar altın olmak üzere iki çeşit altın saflığında üretilmektedir. 24 ayar altın 0.995 saflığında has altından, 22 ayar altın ise 0.916 saflığında has altından oluşur. Günlük gram altın fiyatları ve yorumların sürekli güncelenen Bigpara Gram Altın sayfasından takip edebilirsiniz.



ALTIN NEYE GÖRE BELİRLENİR?



Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Bunun dışında da altın piyasalarında reel olayların yanı sıra piyasa genelinde oluşan beklentilerde belirleyici unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda altın piyasalarında var olan ya da oluşan beklentiler ise uluslararası piyasaların çizeceği grafiklere göre risk ortamlarına göre biçimlenmektedir. Günümüz modern dünyasında özellikle yüksek nüfusa sahip olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki altın alanındaki ekonomik kararları ve piyasa etkileri da küresel altın fiyatları üzerinde doğrudan oldukça büyük bir etki yaratmaktadır. Bu gibi reel durumların ya da olayların dışında da altın ons fiyatlarında özellikle petrol fiyatları, döviz değerleri gibi unsurlarda altın fiyatlarının şekil almasında doğrudan etkilerde bulunmaktadır.



ALTIN PİYASASI HAREKETLERİ NASIL İZLENİR?



Günümüz modern teknolojisinin sunmakta olduğu imkanlar ile birlikte özellikle altın üretim durumu ve altın üretim maliyeti de altın fiyatı üzerinde belirleyici bir etkisi bulunuyor. Bu kapsamda günümüz modern teknolojisi sayesinde internet üzerinden oldukça kolay bir şekilde ulusal ve uluslararası bazda altın piyasası hareketleri anlık olarak izlenebiliyor.