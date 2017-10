Çeyrek ve gram altın fiyatları kaç lira 16 Ekim altın fiyatlarında son durum nedir

Çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların açılışı ile birlikte fiyatların ne kadar olacağı merak edilirken günün beklenen ilk açıklaması geldi. Alınan bilgilere göre; 152,49 liradan alınırken, 152,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın 244,07 liradan alınırken 250,17 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1008,18 liradan alınıp 1023,41 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 972,94 liradan alınırken 1004,10 liradan satılıyor. Yarım altın da 488,13'dan alınırken 500,34 liradan satılıyor. Altın fiyatlarının geçtiğimiz haftaki yükselişinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları değer kazandı. 245 lira seviyesinde alınan ve 251 lira civarında satışı yapılan çeyrek altın fiyatları, cuma günü bir birim düşüş yaşasa da değerini koruyor. ABD ile yaşanan siyasi gerilim altın fiyatlarını da etkiledi. Son dönemlerde yükselişte olan altın fiyatları seyrini koruyor. Peki 16 Ekim 2017 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve yeni gelişmeler...



ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?



15153 lirada seyreden altın yatırımcısının dikkatini çekiyor. Gram altın 152,49 liradan alınırken, 152,55 liradan satışa sunuluyor. 244,07 liradan alınan çeyrek altın, 250,17 liradan alıcısını buluyor. Yarım altın da 488,13 liradan alınırken, 500,34 liradan satışa sunuluyor.







CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?



1.008,18 liradan alınan Cumhuriyet altını, 1.023,41 liradan alıcısını buluyor. Tam ziynet ise 972,94 liradan alınırken 1.004,10 liradan satışa sunuluyor.



Altın Ons 1303.3 tl

Gram Altın 152.6 tl

Çeyrek Altın 246.5 tl

22 Ayar Altın 139.8 tl

Cumhuriyet Altını 1019.9 tl

Yarım Altın 492.9 tl

Tam Altın 985.8 tl

Gremse Altın 2548.5 tl

Reşat Altın 1013.2 tl

14 Ayar Altın 89.2 tl

18 Ayar Altın 114.4 tl



ALTIN FİYATLARI



ÇEYREK ALTIN



ALIŞ: 243,2355



SATIŞ: 248,7442



YARIM ALTIN



ALIŞ: 484,9508



SATIŞ: 497,4883



CUMHURİYET ALTINI



ALIŞ: 1.006,0000



SATIŞ: 1.016,0000



ONS



ALIŞ: 1.303,3800



SATIŞ: 1.304,2500



GRAM ALTIN



ALIŞ: 152,1809



SATIŞ: 152,5634



ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.







ALTIN NEDİR?



Altın günümüzde takı olarak kullanılmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Kimi zaman getirisi çok olabilir kimi zaman da yatırımcılarını çok üzer. Önceleri sadece sarı renklerde kullanılırken; şimdilerde beyazı ve kırmızısı gibi çeşitleri bulunur ve bu türleriyle takılara ayrı bir güzellik katar. Altının geçmişinin M.Ö 3000'li yıllara ve Eski Mısır'a dayandığı bilinmektedir. Bu kadar eski zamanlarda kullanılmaları ve sık tercih edilmeleri, kolay işlenebilmesi ve çokça bulunmasına bağlıdır.



Günümüzde altın fiyatları, piyasaları oldukça ilgilendirir çünkü üzerine en çok yatırım yapılan araçlardan bir tanesidir. Dolar fiyatının değişikliği de altın fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir.



Bununla beraber rağbetin çok olması, piyasadaki altın azlığı gibi durumlar da altının fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir. Şimdilerde yatırım aracı olarak kullanılan altın geçmiş zamanlarda para olarak kullanılmaktaydı. Bunlar dışında altın birçok endüstriyel alanda da tercih edilmektedir.



Has altın gram fiyatı nasıl hesaplanır?



1 ons altın fiyatı / 31,1034768 formülü bize 1 gram altının fiyatını vermektedir.



Çeyrek altın kaç ayar ve kaç gramdır?



Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da "küçük altın"dır. 22 ayar 1,75 gramdır. Has altın olarak karşılğı 1,605 gramdır.



Yarım, Tam (Ziynet) ve Ata Cumhuriyet Altını kaç ayar ve kaç gramdır?



Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Tam yani diğer bir adıyla Ziynet altın ise 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gramdır. Ata Cumhuriyet Altını 22 ayar 7,20 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,60 gramdır.







Gremse altının değeri nasıl hesaplanır?



Bu altının diğer bir adı da 2,5 luk altındır. 10 çeyrek altına veya 5 adet yarım altına eşittir.



Reşat ve Hamit altın nedir?



Reşat altın Osmanlı altınlarıdır. Bunlar eski Osmanlı devleti zamanlarından kalan altınlardır. Reşat döneminde (hicri 1327) basılmıştır.



Hamit altın ile Reşat altın, aynı fiyata sahiptirler ve ikisinin arasında görünüşleri haricinde herhangi bir farklılık gözlemleyemezsiniz. En büyük farkları budur. Bununla birlikte ikisini birbirinden ayıran bir diğer özellikte Hamit altının II.Abdülhamid döneminde yani hicri 1293 senesinde basılmış olmasıdır.



1 ons altın kaç gramdır?



Dünya standartlarında 1 ons altın 31,1034768 gramdır.