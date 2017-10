Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar 4.10.2017 Kapalıçarşı altın fiyatları kaç liradan satışta

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? soruların yanıtlarını arayan yatırımcılar için tüm detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 146,3 lira seviyesinde dengelendi. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 146 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,18 artarak 146,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 982 liradan satılıyor. işte 4.10.2017 tarihli altın fiyatlarında son durum...

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 146,64 146,67 % 0,48 14:04 Bilezik (22 Ayar) 133,77 133,87 % 0,25 14:03 Altın Ons 1.279 1.279 % 0,60 14:19 Has Altın Gram 146,67 146,79 % 0,25 14:03 Altın KG-Dolar 40.932 40.937 % 0,61 14:03 Altın KG-Euro 34.786 34.803 % 0,48 13:58 Cumhuriyet Altını 969,00 979,00 % -0,10 13:04 Tam Altın 968,28 992,52 % 0,28 14:02 Yarım Altın 468,00 480,11 % 0,28 14:02 Çeyrek Altın 234,74 240,05 % 0,28 14:02

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1.275,71 dolardan işlem görüyor.



`Altın 2018`de ortalama 1,400 dolar olacak`



Araştırma şirketi Metals Focus`un tahminine göre altın, 2018`de ortalama 1,400 dolar olacak. Araştırma şirketi Metals Focus'un Salı günü yayınladığı bir rapora göre makroekonomik zemin, değerli metal fiyatlarının 2018'deki seyri açısından pozitif.



Metals Focus'a göre bu görüşün bir parçası olarak para politikalarının genişlemeci kalması önemli ve altın, bu koşullardan esas faydayı sağlayacak meta olacak. Bununla birlikte gümüş, ve kısmen platin de bir miktar olumlu etkilenebilir.



Kurumun tahminlerine göre altın fiyatları 2018 yılında ortalama ons başına 1,400 dolar olacak. Gümüşün ise 2018 yılında ortalama fiyatı 20.60 dolar olacak.







Bugün FED Başkanı Yellen'in konuşmasını hem Avrupa hem Türkiye yakından takip edecek. Altın, yurtdışı ticarette 7 haftalık en düşük seviyede bir düşüşün ardından gün içi hafif sıkıştı. Amerika'da piyasa, Başkan'ın vergi indirimi teklifiyle ilişkili olarak artan risk iştahına ve daha sıkı bir dolara baskı yapmaya devam ediyor. FED Başkanı Yellen, Çarşamba günü Federal Başkan olarak konumuyla ilgili artan spekülasyonlar nedeniyle 21. Yüzyıl Konferansı'ndaki Topluluk Bankacılığı'nda konuşacak. Fed Valisi Jerome Powell ve eski Fed valisi Kevin Warsh, Janet Yellen'den başarılı aday listesine girdikleri bildirildi. BullionVault'daki araştırma sorumlusu Adrian Ash, "Başkan Donald Trump'ın Fed başkanlığı için seçtiği hakaret yüzünden, altın gerçekten şu anda dolar karşısında eriyor" dedi.



Sabah saatlerinde gram altın alış fiyatı 145 lira, satış fiyatı 146 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 236 lira, satış fiyatı 241 lira. Cumhuriyet altını alış: 974 lira, satış: 983 lira. Yarım altın alış: 473 lira, satış: 483 lira. Tam altın alış: 957, satış: 966 lira. Reşat altın alış: 955 lira, satış: 964 lira. Gremse altın alış: 2393 lira, satış: 2417 lira. Hamit altın alış: 955 lira, satış: 964 lira. Bilezik de son durum: 22 ayar bilezik alış: 132 lira, satış: 134 lira.



Döviz kurları ise ABD doları alış: 3,5640 lira, satış: 3,5660 lira, Euro alış: 4,1970, satış: 4,1990. Sterlin alış: 4,7380 lira, satış: 4,7700lira.









Altın nedir?



Altın parlak sarı, yoğun, havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek bir metaldir. Kimyasal element olarak simgesi Au’dur ve Latince "aurum"un kısaltmasıdır.



Altında ayar ne anlama gelir?



Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın, arı ya da bir başka deyişle saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). 18 ayar içindeki has altın 750 milyem, 14 ayar içindeki has altın ise 585 milyemdir.



Has altın gram fiyatı nasıl hesaplanır?



1 ons altın fiyatı / 31,1034768 formülü bize 1 gram altının fiyatını vermektedir.



Çeyrek altın kaç ayar ve kaç gramdır?



Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da "küçük altın"dır. 22 ayar 1,75 gramdır. Has altın olarak karşılğı 1,605 gramdır.



Yarım, Tam (Ziynet) ve Ata Cumhuriyet Altını kaç ayar ve kaç gramdır?



Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Tam yani diğer bir adıyla Ziynet altın ise 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gramdır. Ata Cumhuriyet Altını 22 ayar 7,20 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,60 gramdır.



Gremse altının değeri nasıl hesaplanır?



Bu altının diğer bir adı da 2,5 luk altındır. 10 çeyrek altına veya 5 adet yarım altına eşittir.



Reşat ve Hamit altın nedir?



Reşat altın Osmanlı altınlarıdır. Bunlar eski Osmanlı devleti zamanlarından kalan altınlardır. Reşat döneminde (hicri 1327) basılmıştır.



Hamit altın ile Reşat altın, aynı fiyata sahiptirler ve ikisinin arasında görünüşleri haricinde herhangi bir farklılık gözlemleyemezsiniz. En büyük farkları budur. Bununla birlikte ikisini birbirinden ayıran bir diğer özellikte Hamit altının II.Abdülhamid döneminde yani hicri 1293 senesinde basılmış olmasıdır.



1 ons altın kaç gramdır?



Dünya standartlarında 1 ons altın 31,1034768 gramdır.