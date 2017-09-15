CHP’li belediyelerin ‘Deli Dumrul Vergisi’ne neşter

İstanbul’un CHP’li belediyelerinin, Emlak Vergisi’ne baz teşkil edecek emsal değerlere astronomik zamlar yapması hükümeti harekete geçirdi. Maliye Bakanlığı bazı bölgelerde yüzde 600’ü aşan zammı durdurmak için yeni bir düzenleme yapacak. AA Editör Masası’na konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Emlak Vergisi’nde aşırı artışa sınırlama getirmek için bir çalışma yaptıklarını açıklayarak, yeni düzenlemeyi hazırladıkları Torba Yasa’ya yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. Ağbal “Yaşanan artışlara karşı vatandaşın isyanını görüyoruz. Astronomik artışların belediyeler tarafından yapılması da tedirginlik oluşturuyor. Hükümet olarak 4 yılda bir yaşanan bu soruna neşter vuruyoruz” dedi.

SINIR GETİRİLECEK

Bazı yerlerde emlak değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen aşırı artış yaşandığını belirten Ağbal “Belediyelerin yaptığı bu değer artışlarına belirli bir sınır getirilmesi lazım. O sınırla ilgili teknik çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda Bakanlar Kuruluna da belki belirli sınırlar içinde yetkiler sağlanabilir ama ne olursa olsun belediyelerin yaptığı değer artışları, bir önceki yıl değerinin belli bir oranını aşmayacak. Böyle bir düzenleme yapmamız halinde inanıyorum ki vatandaşlarımız yaygın bir şekilde karşılaştıkları sıkıntıdan kurtulmuş olacaklar. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Şu anda bununla ilgili değerlendirmeleri ve teknik çalışmaları yürütüyoruz. Yetiştireceğimizi düşünüyorum. Torba Yasa’da da bu düzenlemeyi getirmeyi şu anda hedef olarak ortaya koyduk” diye konuştu.

Ağbal, ekonomideki gelişmeye paralel arsa değerlerinin artmasının doğal olduğunu ama bir yıldan diğer yıla astronomik artışların belediyeler tarafından yapılmasının ise vatandaşları tedirgin ettiğini kaydetti.

İTİRAZ İMKANI DA VAR

Bu vergiye esas gayrimenkulün, özellikle arsanın değerinin belediyeler tarafından 4 yılda bir yeniden belirlendiğini dile getiren Ağbal, 2017’de belediyelerin, bölgeleri içindeki arsa metrekare birim fiyatlarını yeniden belirlediğini, buna itiraz mekanizmalarının bulunduğunu da hatırlattı.

Torba Yasa haftaya Meclis’te