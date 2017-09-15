CHP’li belediyelerin ‘Deli Dumrul Vergisi’ne neşter
CHP’li belediyelerin Emlak Vergisi’ne baz teşkil eden emsal değerlere yaptığı yüzde 500-600’lük zamlar, hükümeti harekete geçirdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal “Vatandaşın isyanını görüyoruz. Hükümet olarak bu soruna neşter vuracağız” dedi.
İstanbul’un CHP’li belediyelerinin, Emlak Vergisi’ne baz teşkil edecek emsal değerlere astronomik zamlar yapması hükümeti harekete geçirdi. Maliye Bakanlığı bazı bölgelerde yüzde 600’ü aşan zammı durdurmak için yeni bir düzenleme yapacak. AA Editör Masası’na konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Emlak Vergisi’nde aşırı artışa sınırlama getirmek için bir çalışma yaptıklarını açıklayarak, yeni düzenlemeyi hazırladıkları Torba Yasa’ya yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi. Ağbal “Yaşanan artışlara karşı vatandaşın isyanını görüyoruz. Astronomik artışların belediyeler tarafından yapılması da tedirginlik oluşturuyor. Hükümet olarak 4 yılda bir yaşanan bu soruna neşter vuruyoruz” dedi.
SINIR GETİRİLECEK
Bazı yerlerde emlak değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen aşırı artış yaşandığını belirten Ağbal “Belediyelerin yaptığı bu değer artışlarına belirli bir sınır getirilmesi lazım. O sınırla ilgili teknik çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda Bakanlar Kuruluna da belki belirli sınırlar içinde yetkiler sağlanabilir ama ne olursa olsun belediyelerin yaptığı değer artışları, bir önceki yıl değerinin belli bir oranını aşmayacak. Böyle bir düzenleme yapmamız halinde inanıyorum ki vatandaşlarımız yaygın bir şekilde karşılaştıkları sıkıntıdan kurtulmuş olacaklar. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Şu anda bununla ilgili değerlendirmeleri ve teknik çalışmaları yürütüyoruz. Yetiştireceğimizi düşünüyorum. Torba Yasa’da da bu düzenlemeyi getirmeyi şu anda hedef olarak ortaya koyduk” diye konuştu.
Ağbal, ekonomideki gelişmeye paralel arsa değerlerinin artmasının doğal olduğunu ama bir yıldan diğer yıla astronomik artışların belediyeler tarafından yapılmasının ise vatandaşları tedirgin ettiğini kaydetti.
İTİRAZ İMKANI DA VAR
Bu vergiye esas gayrimenkulün, özellikle arsanın değerinin belediyeler tarafından 4 yılda bir yeniden belirlendiğini dile getiren Ağbal, 2017’de belediyelerin, bölgeleri içindeki arsa metrekare birim fiyatlarını yeniden belirlediğini, buna itiraz mekanizmalarının bulunduğunu da hatırlattı.
Torba Yasa haftaya Meclis’te
Maliye Bakanı Naci Ağbal, ayrıca vergi, yatırım, üretim, istihdam gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren yasal düzenlemeleri içeren Torba Yasa’yı gelecek hafta içinde Meclise sevk etmeyi planladıklarını da açıkladı. Söz konusu torba yasanın sadece Maliye Bakanlığı’na ilişkin düzenlemeleri içermeyeceğine dikkati çeken Ağbal, torba yasada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden üretimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da iş hayatıyla ilgili düzenlemelerinin de yer alacağına söyledi.
Bütçeye 11 milyar lira yük geldi
Ağbal, ağustos ayında bütçenin 874 milyon lira açık verdiğini bildirdi. Bütçe açığının geçen yıl 27 milyar lira olduğunu, bu yıl açığın 47 milyar liraya çıkacağını öngördüklerini hatırlatan Ağbal, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasındaki gelişmelerin ekonomiye ilave yükler getireceğini söylediklerini de anımsattı. Bu gelişmelerden ötürü bütçeye 11 milyar liralık ilave yük geldiğini dile getiren Ağbal “Dolayısıyla bütçedeki bozulmadan değil, bütçenin kontrollü bir şekilde, büyümeye katkı olacak bir çerçeveye kavuşturulması söz konusu” diye konuştu.
Mükellef evinde oturarak işini yapacak
Ağbal “Torba Yasa’da Maliye Bakanlığı olarak özellikle vergi kanunlarında vatandaşlarımızın vergi dairesiyle olan iş ve işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemeler getiriyoruz. Vergi dairesine gitmeden tüm vergi işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir düzene geçmek, vatandaşların üzerindeki zaman maliyetini kaldırmak istiyoruz. Vergi dairesi artık gidilen bir yer olmaktan çıkacak. Evinizde oturarak vergi işlemlerinizi yapabileceksiniz. Vergi kanunlarıyla ilgili mükelleflerimizin bir kısım yükümlülüklerini azaltıyoruz. Bunlarla ilgili teknik çalışmaları hafta içinde bitirdikten sonra hükümet olarak bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız” dedi.
Derecelendirme kuruluşları ton değiştirdi
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin not görünümünü yükseltme ihtimalini değerlendiren Ağbal, derecelendirme kuruluşlarının yavaş yavaş raporlarının tonunu ve değerlendirmelerini değiştirmeye başladığını söyledi. Ağbal, bu kuruluşların, Türkiye ekonomisinin güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya ve “Türkiye ekonomisinden alacak derslerimiz var” demeye başladığını belirterek, “Bunlar güzel şeyler. Şu anda Türkiye ekonomisine karşı piyasanın duyduğu bir güven var, artarak devam ediyor” dedi. Not değerlendirmesi için birtakım süre ve koşullar olduğuna dikkati çeken Ağbal, “Açık söylemek gerekirse üzücü olan taraf, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok hızlı, beklenmedik şekilde ve Türkiye ekonomisinin temel güçlü yönlerini göz ardı ederek yaptıkları değerlendirmeler var. Şu anda kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlara kıyasen Türkiye daha güçlü performansa ve karneye sahip. Bunu herkes görüyor” ifadesini kullandı.
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