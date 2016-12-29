Cibuti’den Türkiye’ye özel ekonomi bölgesi

Afrika’nın önemli ticaret noktalarından Cibuti ile Türkiye arasındaki işbirliği artıyor. Cibuti tarafından 500 hektarlık bir arazi 99 yıllığına Türk yatırımcılara tahsis ediliyor. Türk Özel Ekonomik Bölgesi olarak belirlenen söz konusu arazi üzerinde faaliyet gösterecek yatırımcılara Cibuti tarafından vergisel teşvik ve muafiyetler sağlanacak.

Türkiye-Cibuti İş Forumu’nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Özel Ekonomik Bölgesi’nin 5 bin dönümlük bir alan olduğunu belirterek “Deniz kenarında. Bu alan da özel ekonomi bölgesinde kuralları Türkiye tarafından konulacak bir alan. Firmalarımızın depolama, stoklama, montaj ve teknik faaliyetlerini yapacakları bir alan olacak. Başlangıcını sivil toplum kuruluşları ve devlet eliyle yapacağız. Serbest Bölgeler Kanunu’na bir madde ekleyerek önemli bir adım attık” dedi.

SERBEST TİCARET YOLDA

Zeybekci, Türk işadamlarının gelecek planlarına Cibuti’yi almaları için geldiklerini belirterek, “Yakında bir daha geleceğiz. Projeyi net bir şekilde ortaya koyacağız. İş dünyası temsilcilerimizin burada köklü bir şekilde yer alması önemli. Cibuti’ye başka bir yaklaşımla geleceğiz geldik. Serbest Ticaret Anlaşması’nın çerçeve anlaşmasını imzaladık bir ay içerisinde görüşmelerin başlamasını kararını verdik. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da bir an önce bitirilmesi önemli. Bunu da en kısa sürede gerçekleştireceğiz” dedi.

15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye’nin 2016 yılının bazı talihsizliklerle kaybedildiğini ifade ederek, “Türkiye’nin kaybetmesi için 15 Temmuz ihanetini gerçekleştirdiler. İhanet karşısında Türkiye’yi destekleyen Cibuti halkına, hükümetine ve Cumhurbaşkanına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu FETÖ terör örgütüne net tavırları da olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Zeybekci, Türkiye’nin Afrika açılımı seferberliği başlattığında terör örgütü ve benzerlerinin ‘Gördünüz mü gidecek yerleri kalmadı, kala kala Afrika’ya kaldılar’ dediğini hatırlatarak, “Afrika’daki 39 büyükelçilik kurulması ve ticaret müşavirlikleri olmasını sağladık. 10 yılda Afrika ile ticaret hacmi 4 kat arttı. 5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktı. Yeterli değil. Tarihe not olsun diye söylüyorum. Önümüzdeki 10 yılların dünya büyümesinin yeni motoru Afrika olacak. Afrika’da bugün elektrik enerjisine ulaşım yüzde 10’lar seviyesinde. Afrika’nın potansiyelini yer altı yer üstü zenginliklerini koyunca gelecek Afrika için ne anlam ifade ediyor görürüz. Biz Afrika’ya inanıyoruz” şeklinde konuştu.

750 MİLYAR DOLARLIK PAZARIN GİRİŞ KAPISI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cibuti’nin Doğu Afrika’nın giriş kapısı olduğunu belirterek, “410 milyonluk nüfus, 750 milyar dolarlık pazar söz konusu. Ekonomik olarak ilişkilerimizi daha ileriye taşıyarak daha büyük hedeflerimiz rakamları yükseltmek istiyoruz. Sadece kendi ihracatımız değil Cibuti’nin de ihracatını artırmak istiyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz” diye konuştu. Cibuti Ticaret Odası Başkanı Youssouf Moussa Dawaleh “Hizmet sektöründe iki ülkedeki yatırımlar bilgi ve tecrübe paylaşımıyla gerçekleştirilebilir. Sizler görevinizi içtenlikle çalışıp önünüze çıkan tüm fırsatları karşılıklı istişare içerisinde neticelendirmeye çalışıyorsunuz. Cibuti’li işadamları Türk işadamlarını ağırlamaya ve yardımcı olmaya hazır” dedi.

Baraj yatırımına Türkiye’den destek

Cibuti Başbakanı Abdoulkader Mohamed Kamıl, Türkiye’den finans desteği beklediklerini belirterek “3 baraj projesi vardı, siz 1 barajı finanse ettiniz. Umuyorum ki, iki diğer barajı da finanse edersiniz. Biz buradaki ekonomik faaliyet bölgesini bir üs haline getirmek istiyoruz” dedi. Cibuti Yatırım Bakanı Ali Guelleh Aboubakar da ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmelerin fırsat olduğunu ifade ederek yatırım çerçevesinde doğal imkanlarla birlikte alt yapı konularında mevzuat ve hukuki alt yapının yeniden oluşturulduğunu kaydetti. Cibuti’nin artan doğrudan yabancı yatırım ağırladığı ve büyüme hedefinin yüzde 7-8 olduğunu aktaran Aboubakar, “Elektrik bağlantısı ve gücünün sürdürülebilir hale gelmesiyle bunu amaçlıyoruz. Su imkanlarına erişimin çözülmesini umuyoruz. Gaz boru hattı hidrokarbon taşımacılığında kullanılacak boru hattı, demiryolu alt yapı yatırımları gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.