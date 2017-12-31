Çiğ süt ve ekmekte yeni dönem başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bilgilere göre, "Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ" 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek.

Tebliğ, çiğ sütün bakkal ve market gibi yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye arzına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, çiğ süt satmak isteyen işletmeler Bakanlıktan izin alacak. Çiğ sütü, son tüketiciye sadece "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası"na sahip, bruselloz ve sığır tüberkülozundan ari süt üreten hayvancılık işletmeleri arz edebilecek.

Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek 200 kilometrelik yarıçap içinde yer alan, sabit bir yerde konuşlandırılmış otomatik satış makineleri veya bakkal ve market gibi yerel perakendecilerde çiğ süt son tüketiciye arz edilecek. Hayvancılık işletmesinde hazır ambalajlı hale getirilmiş çiğ süt ise 500 kilometrelik yarıçap içinde son tüketiciye sunulabilecek.

Çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içinde gerçekleştirilecek. Sütün son tüketim tarihi ise ilk sağımdan itibaren 48 saati geçmeyecek.

Çiğ süt, son tüketiciye hazır ambalajlı, perakende işletme tarafından sağlanan tek kullanımlık malzeme veya tüketici tarafından sağlanan kaba konularak satılabilecek.

Ürünün sunulduğu hazır ambalaj veya tek kullanımlık malzeme, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olacak.

Ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği

Ekmekte de yeni dönem yarından itibaren başlayacak. Başta ekmek israfının önlenmesine katkı sağlamak, sektörden ve özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlardan gelen daha düşük gramajlı ekmek taleplerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de yıl başından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, fırıncılar ekmeği 200 gramdan başlayarak, 10'ar gramlık artırımlarla üretilebilecek.

Dondurulmuş hamur teknolojisiyle üretilen ekmeklerde katkı maddeleri, unun tipi, ağırlık kontrolü, tuz miktarı gibi konularda da yeni kurallar uygulamaya girecek.