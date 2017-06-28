Çıkış süresi uzatılırsa BES’te cayma oranı düşer

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) hareketlilik getireceği beklentisiyle 1 Ocak’ta devreye giren otomatik katılımda mayıs sonu itibariyle cayma oranının tahminlerin üzerinde yüzde 50’lerde seyretmesi ekonomi yönetimini harekete geçirirken, sektör yetkilileri bu sorunun giderilmesi için iki aylık cayma süresinin uzatılması ve cayanların süre beklemeden gönüllü girişlerinin devreye alınması gibi çözümler öneriyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada cayma oranlarının beklentilerinin üzerinde olduğunu, sistem genelinde cayma oranını azaltmak için çalışma yürüttüklerini söylemiş ancak çalışmanın kapsamına dair bilgi vermemişti.

Sektör temsilcileri kamu çalışanlarının sisteme girmesi ardından cayma oranlarının azaldığına dikkat çekerken, her toplu katılım döneminde oranın daha da azalacağı belirtiliyor. Ancak genel resimde oranların azaltılması için sektörün önerileri var; işveren katkısının önemine dikkat çekilirken, katılımcıların sistemi anlayabilmeleri için cayma hakkının iki değil daha ileri aylarda başlaması öneriliyor. Yasa gereği sistemden ayrılanlar iki yıl sonra tekrar otomatik olarak sisteme dahil oluyor. Sektör yetkililerin önerisi ise sistemden çıktığı için ‘pişman’ olan katılımcıların tekrar hızlı bir şekilde sisteme dahil olabilmesi için iki yıllık süre dolmadan gönüllü giriş imkanı sağlanması.

GÖNÜLLÜ GİRİŞ İMKANI

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer “Örneğin cayma hakkının altı aydan sonra başlaması ve katılımcıların sistemde daha uzun süre geçirip, sistemi öğrenmeleri, avantajlarını yaşayabilmeleri ikinci önemli unsur. Bugün sistemden ayrılanlar iki yıl içinde tekrar girecek ama yeni bir düzenleme ile çıkanlara gönüllü giriş imkanı sunulabilir. Bize ‘Caymıştım ama şimdi yeniden girmek istiyorum’ talebi ile gelen müşteriler var” dedi.