Çıkış süresi uzatılırsa BES’te cayma oranı düşer
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde cayma oranlarının düşürülmesi yönünde sektör temsilcilerinden öneriler geldi. Sigortacılara göre cayma süresinin uzatılması, pişman olanların istediği an geri girişi cayma oranlarını düşürebilir.
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) hareketlilik getireceği beklentisiyle 1 Ocak’ta devreye giren otomatik katılımda mayıs sonu itibariyle cayma oranının tahminlerin üzerinde yüzde 50’lerde seyretmesi ekonomi yönetimini harekete geçirirken, sektör yetkilileri bu sorunun giderilmesi için iki aylık cayma süresinin uzatılması ve cayanların süre beklemeden gönüllü girişlerinin devreye alınması gibi çözümler öneriyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada cayma oranlarının beklentilerinin üzerinde olduğunu, sistem genelinde cayma oranını azaltmak için çalışma yürüttüklerini söylemiş ancak çalışmanın kapsamına dair bilgi vermemişti.
Sektör temsilcileri kamu çalışanlarının sisteme girmesi ardından cayma oranlarının azaldığına dikkat çekerken, her toplu katılım döneminde oranın daha da azalacağı belirtiliyor. Ancak genel resimde oranların azaltılması için sektörün önerileri var; işveren katkısının önemine dikkat çekilirken, katılımcıların sistemi anlayabilmeleri için cayma hakkının iki değil daha ileri aylarda başlaması öneriliyor. Yasa gereği sistemden ayrılanlar iki yıl sonra tekrar otomatik olarak sisteme dahil oluyor. Sektör yetkililerin önerisi ise sistemden çıktığı için ‘pişman’ olan katılımcıların tekrar hızlı bir şekilde sisteme dahil olabilmesi için iki yıllık süre dolmadan gönüllü giriş imkanı sağlanması.
GÖNÜLLÜ GİRİŞ İMKANI
Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer “Örneğin cayma hakkının altı aydan sonra başlaması ve katılımcıların sistemde daha uzun süre geçirip, sistemi öğrenmeleri, avantajlarını yaşayabilmeleri ikinci önemli unsur. Bugün sistemden ayrılanlar iki yıl içinde tekrar girecek ama yeni bir düzenleme ile çıkanlara gönüllü giriş imkanı sunulabilir. Bize ‘Caymıştım ama şimdi yeniden girmek istiyorum’ talebi ile gelen müşteriler var” dedi.
‘Her gün çıkılan bir sistemden vazgeçilmeli’
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, çalışanların iki yıllık süreyi beklemeden sisteme dahil edilmesi yönünde bir değişikliğin pozitif etki yaratacağını söyleyerek, “Katılımcıların, cayma süresi bittikten sonra da diledikleri zaman sistemden ayrılabileceklerinin farkına varmalarını sağlayarak yüksek cayma oranlarını bir nebze düşürebileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Erkan “Bunun haricinde, ‘ilk 2 ay cayma, 2 ay sonrasında ayrılma’ modelindeki cayma periyodunun değiştirilmesi yönünde görüşler de bulunuyor” dedi. Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez de “Örneğin, altı ay sistemde kalındı, iki aylık bir izin verilir; iki ay içinde caymak isteyenler çıkar. Sistem kapanır, bir altı ay daha kalınır. Her gün çıkılabilecek bir sistemden vazgeçmemiz gerekebilir. Ayrıca 45 yaş üstü gönüllüyse, sisteme alınması gerekiyor” dedi.
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