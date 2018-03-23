Çin'den ek vergi getiren ABD'ye: Ticaret savaşı yapmak istemiyoruz

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi getiren genelgeyi imzalamasına ilişkin, ABD'ye iki ülke ilişkilerini tehlikeye atmaması ve makul hareket etmesi çağrısı yaptı. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin dün imzaladığı ve Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelgeye kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilerek, bu adımın tek taraflılık ve ticari korumacılık olduğu belirtildi.

Genelge ne ABD'nin ne de dünyanın çıkarına

Genelgenin ne ABD'nin ne Çin'in ne de dünyanın çıkarına olduğu vurgulanan açıklamada, Pekin yönetiminin oturup çıkarlarına zarar verilmesini izlemeyeceği, bu konuda yeterli hazırlıkları yaptığı ve meşru haklarını kararlılıkla savunacağı bildirildi.

"Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, her türlü savaşa cevap verebilecek kabiliyette oldukları konusunda güvenlerinin tam olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'ye ticaret savaşının eşiğinden dönmesi ve makul hareket etmesi çağrısı yapılarak, iki ülke ilişkilerinin tehlikeye atılmaması uyarısında bulunuldu. Ayrıca açıklamada, Washington yönetimine mevcut Çin-ABD iş birliğine zarar vermekten kaçınması, sorunların iki tarafın müzakere ve diyaloğu ile çözülmesi ve Çin'in endişelerini çözmesi çağrısı yapıldı.

Çin de vergiyi artırıyor

Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasında, Çin'den ithal edilen ürünlere milyarlarca dolarlık vergi koyma hareketine karşı Pekin yönetiminin, ABD'den ithal ettiği 128 ürüne yönelik vergileri artırmayı öngören bazı karşı önlemler almayı planladığı aktarıldı.

Bu önlemlere göre, ilk aşamada ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15 ek vergi uygulanacağı, ikinci aşamada ise değeri 1,99 milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek vergi konulacağı kaydedildi.

Çok taraflı ticaret kurallarını koruyacak

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ABD'nin "ulusal güvenlik çıkarlarını koruma" adı altında ithal ürünlere yönelik aldığı önlemlerin Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temsil ettiği çok taraflı ticaret sistemine ciddi zarar verdiği ve uluslararası ticaret düzeninin normlarına müdahale ettiği belirtildi.

Çin'in pek çok kanal ve zeminde ABD ile görüşmelerini sürdürdüğüne değinilen açıklamada, Pekin yönetiminin DTÖ çerçevesinde yasal eylemlere başvuracağı ve diğer DTÖ üyeleriyle çok taraflı ticaretin kurallarını ve istikrarını koruyacağı ifade edildi.