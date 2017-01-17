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VW ve Audi'nin çok sayıda aracı geri çağırdığı iddiası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Audi’nin koltuk arkalığındaki hatalı bağlantı nedeniyle, Tiguan ve A4'ün güncel modellerini tamir için atölyelere çağırdığı öne sürüldü.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu’na bağlı Volkswagen veAudi’nin koltuk arkalığındaki hatalı bağlantı nedeniyle, Tiguan ve A4'ün güncel modellerini tamir için atölyelere çağırdığı öne sürüldü.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, "Volkswagen ve Audi, koltuk arkalığındaki bir arızalı bağlantı nedeniyle, Tiguan ve A4'ün güncel modellerini atölyelere çağırıyor." ifadesini yer verildi.

Haberde, aracın arkadan darbe alması durumunda, söz konusu arızanın yaralanma riskini artırabileceği aktarıldı.

Arızanın 2016 yılında üretilen VW Tiguan ve Audi A4 model araçları kapsadığı belirtilen haberde, etkilenecek araç sayısının ise henüz bilinmediği ve bu sayının yönetilebilir olduğu vurgulandı.

Haberde, anlaşmalı tamirhanelerde Tiguan'ın "72F9" ve A4’ün de "72G1" kodlu kampanya kapsamında kontrol edilebileceği ve gerekmesi durumunda hatalı koltukların değiştirilebileceği bildirildi.

Konuyla ilgili ise VW’den henüz açıklama yapılmadı.

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