Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 bin KİT'e ilişkin verdiği talimat umutlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün KİT'lere (Kamu İktisadi Teşebbüsü) yönelik yaptığı açıklama hem işçi hem de sendikalar tarafından olumlu karşılandı. Geçtiğimiz ay Kanun Hükmünde Kararname ile 1 milyon taşeron işçinin kadroya alınmasının yolu açıldı. 1 milyon işçiye kadro yolu açılırken; 50 bin KİT çalışanının dışarıda bırakılması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Pazar günü AK Parti’nin Tokat’taki 6. Olağan Kongresi öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; işçilerin “50 bin KİT’e kadro istiyoruz” seslenişine kulak verdi. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz sözü bir kere söyleriz. KİT’lerin de BİT’lerin de kadroları normal taşeron gibi değil, ne gibi olacak? KİT’ler şu anda hangi anlayışla, hangi sistemle çalışıyorsa orada olanlar da aynı sisteme dâhil olacak. Oraya girecek. Komisyoncular aradan kalkacak.” Yaşanan bu önemli gelişme hem işçi kesimini hemde sendikaları sevindirdi. Herkesin merakla beklediği konuda gözler şimdi yeniden hükümete çevrildi. Konuyla ilgili yaşanan son gelişmeleri sorduğumuz Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Taşeronla ilgili aradan 30 günlük bir zaman dilimi geçti. Geçtiğimiz dönemde de ülke geçen bir 1 milyonu değil 50 bin KİT’i konuşacak dedim. O günden bu yana Türkiye bu konuyu konuşuyor" ifadelerini kullandı.

HAYATA GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili belli bir aşama kaydettiklerini anlatan Ergün Atalay, “Bu konuda KİT’ler bir mağduriyet yaşamışlardı. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ında açıklamaları var. Kadroya geçen 1 milyon işçi gibi 50 bin KİT işçisinin de kısa zamanda kadroya geçmesi hem onlar için hem de bizim için memnuniyet verici bir haber olur” değerlendirmesinde bulundu. KİT’lerin artık alınması gerektiğini vurgulayan Atalay, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanının verdiği talimatın biran evvel hayata geçmesi gerektiğine işaret ederek; bu talimatın hayata geçmesini dört gözle beklediklerini sözlerine ekledi.

69 FARKLI KURUMDA 50 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 50 bin taşeron işçinin bulunduğu KİT’lerde; 69 ayrı kurumda çalışan ve birçoğu temizlik, güvenlik gibi alanlarda hizmet eden işçiler bulunuyor. Bu hafta görüşülmesi beklenen konuda; yapılacak yeni bir düzenlemeyle Elektrik Üretim AŞ, TEDAŞ, Kömür İşletmeleri, DHMİ, BOTAŞ, Çaykur gibi kurumda çalışan işçilere kadro imkânı sağlanacak.

Kaynak: Yenişafak