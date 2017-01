Bakan Tüfenkci: 2017 yatırım yılı olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Eğer bu anayasa değişikliği millet tarafından kabul edilirse bundan sonra koalisyonlardan ziyade kim olursa olsun güçlü ve tek başına iktidarlar olacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bürokrasinin bu engellemelerini, bu direncini Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığı sistemiyle ortadan kaldırıp 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde hep beraber erişeceğiz." dedi.

Tüfenkci, partisinin Arapgir İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiyenin önemli günlerden geçtiğini belirterek, geriye doğru bakıldığında 14 yıllık AK Parti iktidarında sürekli hizmet üreten, halkla beraber olan ve halktan başkasına hesap vermeyen bir iktidarın bulunduğunu, iktidarları döneminde birçok badireler atlattıklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra yaşadıkları her sıkıntıda millete gittiklerini, milletin de kendilerini yalnız bırakmadığını ve her zaman milletin desteğini arkalarında hissettiklerini vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Şimdi de Türkiye'nin geleceğiyle, bekasıyla ilgili, bundan sonraki gidişatıyla ilgili önemli bir anayasa değişiklik teklifini Meclis'ten kazasız belasız geçirerek sizlerin, milletin huzuruna getiriyoruz. Burada gerçekten millete iyi anlatmak ve milletin desteğini almak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı düşündüğümüzde güçlü iktidarlara, tek başına iktidarlara ve güçlü yönetimlere Türkiye'nin ihtiyacı var. 7 Haziran'da çıkan tabloyu gördük. Kimlerin heyecanlandığını, kimlerin hesap içerisine girdiğini gördük. 15 Temmuz'u bu ülke gördü. 15 Temmuz, eğer başarılı olsaydı kimlerin hangi hesap içerisinde olduğunu gördük. Belki ülkeyi böleceklerdi, belki ülkeyi il il böleceklerdi. Etnik kimlik, mezhep kimliği üzerinden bölünmeler yaşatacaklardı, kardeşi kardeşe vurduracaklardı, kırdıracaklardı. Allah'a şükür, hamdolsun milletin gücü ve liderimiz sayesinde biz bu FETÖ'nün darbe girişiminden sizlerin, milletimizin sayesinde kurtulduk. Orası bize şunu gösterdi, gerçekten güçlü ve tek başına iktidarlara ihtiyaç var. Eğer bu anayasa değişikliği millet tarafından kabul edilirse bundan sonra koalisyonlardan ziyade kim olursa olsun güçlü ve tek başına iktidarlar olacak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bürokrasinin bu engellemelerini, bu direncini Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığı sistemiyle ortadan kaldırıp, 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde hep beraber erişeceğiz."

Tüfenkci, bu süreçte her zaman dayandıkları güç olan millete gidebilmek için teşkilatların hazır olması gerektiğine işaret ederek, çalışmaların devam etmesini istedi.

Malatya'nın hak ettiği yerde olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Tüfenkci, her alanda gelişmesi anlamında çalıştıklarını kaydetti.

Tüfenkci, birlik ve beraberliği korudukları sürece önlerinin açık olduğunu vurgulayarak, "Şu referandumu geçtikten sonra zaten siyasi anlamda da önümüzde engeller yok. 2019'a kadar yapacağımız hizmetlerle, 2019'da yeni sisteme hazırlama sürecimiz ve 2019'dan sonra da inşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Türkiye çok daha hızlı, artık koşar adımlarla yoluna devam edecek." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, partililere ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında da bilgiler verdi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da hazır bulundu.