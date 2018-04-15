Daha güçlü Türkiye daha güçlü ekonomi

Mega projelerin ardı ardına hayat bulduğu Türkiye geleceğe emin adımlarla yürürken Emlak Konut GYO 2023 yılında 250 bin bağımsız bö- lüm vizyonuyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şirket daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için çalışıyor. Emlak Konut, 2018 yılında devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerinde, satışı gerçekleştirilmesi planlanan bağımsız bölümlerin toplam satılabilir alanının yaklaşık 830 bin metrekare ulaşmasını ve tüm bu bağımsız bölümlerin satış değerleri toplamının da yaklaşık 7.3 milyar TL olmasını hedefliyor. Şirket, aynı yıl içinse net karının 1.8 milyar TL olabileceğini öngörürken 2.1 milyar TL arsa maliyeti olan arsalarını da yıl içerisinde ihale edecek. Son yıllarda geliştirdiği gayrimenkul projeleri ve yaptığı ihalelerle ekonomi için önemli kaynaklar oluşturan Emlak Konut GYO ekonomiye katma değer oluşturmakla kalmayıp ülkemizin şehircilik ve mimari değerlerine sahip çıkmaya ve hayata değer katan projeler üretmeye devam ediyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ile ülke ekonomisi, gayrimenkul sektörü ve Emlak GYO projeleri hakkında konuştuk…

- Türkiye ekonomisi geçen yılı 7.4’lük büyüme tamamladı. G20 ülkeleri arasında büyüme oranı ile ikinci sırada yer alan Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörünün geleceği hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’nin, 2017 yılındaki büyüme ivmesini 2018 yılında da devam ettirdiğine ilişkin ipuçları, uluslararası kuruluşların Türkiye’nin bü- yüme beklentilerini yılın ilk çeyreği bitmeden yukarı yönlü revize etmelerini sağlıyor. 2018’in ilk çeyreğinde açıklanan makroekonomik veriler büyümenin dünya geneline göre oldukça iyi bir performans göstereceği beklentilerini de artırıyor. Ülkemiz ve Hükümetimiz sergilediği bu büyüme performansı ile tahminde bulunan pek çok yabancı kuruluşu da şaşırtmaya devam edecektir.

- Gayrimenkul de nasıl bir performans göreceğiz?

Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda son 15 yılda inşaat ve gayrimenkul sektörünün vizyonunu da hızla değişim gösterdi. Ülkenin bu istikrarlı büyüme tablosunun önemli yansımaları sektörümüzde de görülmekle birlikte ekonomiye katkılar vermeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi 2017 yılında daha ilk çeyrekten itibaren dinamik büyümesini sürdürerek yıl sonunda yüzde 7,4 büyüme ile kapandı. Yıl sonu rakamlarının detaylarına bakıldığında inşaat sektörü 8.9 ile genel ekonominin üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Sektörümüzün bugün itibariyle ulaştığı kapasiteyi sadece inşaat olarak

İnşaat sektörü ürettiği katma değer ve çarpan etkisi ile ekonomiye önemli destek vermekte, diğer yandan da istihdamı artırıcı etkisi ile de işsizliği azaltmaktadır.

BAKIRKÖY 17 NİSAN’DA

- Yeni ihalelerden bahseder misiniz?

Portföyümüzde olan Şiş li Teşvikiye’deki arsanın ihalesini tamamladık. Toplamda 1 milyar 763 milyon 750’in TL bedelle ihale ettiğimiz arsada Emlak Konut’un payı 705 milyon 500 bin TL olacak. Geçtiğimiz yıl ihalesini gerçekleştirdiğimiz Galatasaray Spor Kulübü’nün Riva’daki arazisinden sonra Florya’daki tesislerinin arsasının da ihalesini yaptık. Son olarak Bakırköy Şevketiye de bulunan arsamızın ihalesini de 17 Nisan’da yapacağız.

YENİ PROJELER GELİYOR

- 2018 yılı nasıl geçiyor?

2003’ten bugüne kadar geçen 15 yıllık süreçte, yaklaşık 130 bin bağımsız bö- lümün ihalesini gerçekleştirdik. 2017 yılında düzenlediğimiz 9 gelir paylaşımı ihalede; 13 milyar TL toplam beklenen satış değeri ve yaklaşık 2 milyar TL minimum şirket payı taahhüdüne ulaştık. Emlak Konut olarak, sahip olduğumuz 4.83 milyar TL değerinde, 6.13 milyon metrekare büyüklüğe sahip ihale edilmemiş arsa portföyümüz ile 2018 yılı için de yüksek beklentimizi sürdürüyoruz.

2023 HEDEFİ 250 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM

Emlak Konut’un hedeflerinde yukarı yönlü bir revizyon görecek miyiz?

Emlak Konut hızlı bir büyüme gerçekleştirerek Türkiye’nin en büyük gayrimenkul ortaklığı haline geldi ve sektörümüzün içinde bulunduğu gelişim ve dönüşümün öncü aktörlerinden oldu. Milletimizden aldığımız güç ve destek ile her şeyin en değerlisini hak eden Türk Milleti için 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ‘Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz’ ve devamında başlattığımız ‘Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti’ kampanyalarımız ile ülke ekonomisine ve sektörümüze bu ülkenin lokomotiflerinden biri olarak öncülük ettik. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ile sınırlı tutmayıp Anadolu’nun da hem istihdam hem konut ihtiyacına yönelik Kocaeli, Nevşehir, Niğde, Denizli, Konya gibi güzide şehirlerimizde de yatırımlarımız oldu. Ülkemizin 2023 hedefiyle Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi dünyanın da yakından takip ettiği dev projeler bir bir hayata geçirilirken Emlak Konut olarak bizler de 2023 yılında 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.