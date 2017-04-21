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Rusya Devlet Başkanı Putin'in ekonomi danışmanı Kudrin: Rus bürokrasisi eski, gıcırtılı bir araba gibi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ekonomi danışmanı Kudrin, 'Rus bürokrasisi eski, gıcırtılı bir araba gibi. Bu sistem etkinliğimizi arttırmıyor ve bu nedenle artık değişiklik yapmamız gerektiğini kabullenmemiz gerek. Yaptırımların Rus ekonomisine verdiği zararı görmek gerekiyor.' dedi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomi danışmanı ve Rus Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aleksey Kudrin, Rus bürokrasisini "eski, gıcırtılı bir arabaya" benzeterek, "Bu sistem etkinliğimizi arttırmıyor ve bu nedenle artık değişiklik yapmamız gerektiğini kabullenmemiz gerek." dedi.
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen Ekonomi Forumu'nda konuşan Kudrin, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Rusya'daki bürokratik yapının "eski, gıcırtılı bir arabaya" benzediğini ifade eden Kudrin, "Bu araba hızlı gidemiyor, devamlı yanlış yönde gidiyor. Bazen istikametini biraz değiştirse de elde edilen sonuçlar çok düşük düzeyde kalıyor." dedi.
 
Devlet görevlilerinin yarısından fazlasının asli görevleri yerine, yukarıdan gelen anlık talimatlar neticesinde kısa vadeli işlerle uğraştığını belirten Kudrin, üst kademelerden gelen bu talimatların son 6 yılda yüzde 50 arttığını ancak ekonominin bu süreçte büyüme kaydedemediğini söyledi.
 
Kudrin, mevcut sistemin asıl sorunlara odaklanamadığını ve yetersiz kaldığını belirterek, "Bu sistem etkinliğimizi arttırmıyor ve bu nedenle artık değişiklik yapmamız gerektiğini kabullenmemiz gerek." dedi.
 
"Yaptırımlar zarar veriyor"
 
Rus ekonomisine yönelik uygulanan yaptırımlara da değinen Kudrin, şöyle konuştu:
 
"Rusya'da yaptırımların devam etmesinin sorun olmayacağına, ekonomideki değişikliğe yardımcı olduğuna yönelik söylemleri sıklıkla duyuyoruz. Ancak işin aslı, bu yaptırımlar Rus ekonomisine zarar veriyor. Uluslararası ilişkilerde bazı noktalara dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz ancak bu yaptırımların Rus ekonomisine verdiği zararı da görmek gerekiyor."
 
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da dün yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların kendilerini artık korkutmadığını söylemişti.

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