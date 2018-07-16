‘Darbeler dönemi 15 Temmuz’da kapandı’
Ekonominin yönetimindeki bakanlar Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlar 15 Temmuz’da darbeler döneminin kapandığını belirterek ‘O geceyi unutmayacağız” dediler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 15 Temmuz, Türkiye için olduğu kadar, yeryüzündeki tüm mazlum, mağdur milletler için ilham kaynağı ve nihayet zaferin timsali olmuştur. Türkiye’de darbeler dönemi 15 Temmuz’la birlikte kapanmıştır. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 15 Temmuz’da bir kez daha yüce milletimiz hainlere asil duruşuyla gereken cevabı verdi. Bu milletin bir mensubu olarak bununla iftihar ediyorum. 15 Temmuz’un şehit ve gazilerine borcumuzu ödemek mümkün değil ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hepimizin milli görevidir. #Unutmayacağız.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Allah’a şükürler olsun ki hain FETÖ darbe girişiminin ardından 2 sene geçtikten sonra Türkiye dimdik ayakta. Tüm bu travmalara rağmen yönetim sistemini değiştirmiş, çok daha güçlü bir halde. Tek vücut, yek vücut olarak yoluna devam etmektedir. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile sıçrama yapacağız.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacağız. 15 Temmuz, birliğimize kasteden hainlere karşı Sayın Cumhurbaşkanı’mızın cesareti ve aziz milletimizin basiretiyle kazandığımız en şanlı direniş zaferidir. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sekiz kurumdan ortak açıklama
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri TOBB, Hak-İş, Memur-Sen, TESK, Türk-İş, TİSK, Türkiye Kamu-Sen, TZOB, 15 Temmuz’la ilgili ortak mesaj yayınladı. Açıklamada “15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü bu büyük mücadeleyi hatırladıkça, geleceğe olan güvenimiz artıyor. Bizler her zaman milletimizin tarafındayız, demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz. Darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan ettik, Türkiye Cumhuriyeti’ni milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez” denildi. Açıklamada, Türk milletinin cesareti ve ferasetiyle bu büyük belayı durdurduğuna işaret edilerek, Çanakkale’deki, Kurtuluş Savaşı’ndaki eşsiz ruhun yeniden ortaya konulduğu belirtildi.
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