Değişim Forum İstanbul’da konuşulacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Avrupa’nın akil adamları arasında gösterilen İsveç eski Başbakanı Carl Bildt ve Al Sharq Forum’un kurucusu Wadah Khanfar da Forum İstanbul 2017’de konuşma yapacak.Organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi “Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacak. Dünya ticaretinin 34.5 trilyon dolar olduğu yerde Türkiye 500 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacak. Forum İstanbul 2017 de bu anlamda ekonominin tüm aktörlerini bir araya getirecek” diye konuştu.

DOĞRU MESAJI VERECEĞİZ

Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi de, Türkiye’nin iç ve dış konularının iyi anlatılması gerektiğini belirterek, “Forum İstanbul’un ana misyonu doğru mesajların doğru yerlere verilmesine yardımcı olmak” dedi.