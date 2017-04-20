Değişim Forum İstanbul’da konuşulacak
Ulusal ve uluslararası düzeyde fikir önderlerini 16 yıldır bir araya getiren Forum İstanbul 2017, bu yıl 4-5 Mayıs’ta gerçekleşecek. Türkiye’nin hedefleri ve dünyadaki değişimin ele alınacağı Forum İstanbul 2017’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onur konuğu olarak katılması bekleniyor.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Avrupa’nın akil adamları arasında gösterilen İsveç eski Başbakanı Carl Bildt ve Al Sharq Forum’un kurucusu Wadah Khanfar da Forum İstanbul 2017’de konuşma yapacak.Organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi “Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacak. Dünya ticaretinin 34.5 trilyon dolar olduğu yerde Türkiye 500 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacak. Forum İstanbul 2017 de bu anlamda ekonominin tüm aktörlerini bir araya getirecek” diye konuştu.
DOĞRU MESAJI VERECEĞİZ
Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi de, Türkiye’nin iç ve dış konularının iyi anlatılması gerektiğini belirterek, “Forum İstanbul’un ana misyonu doğru mesajların doğru yerlere verilmesine yardımcı olmak” dedi.
2017 MASAYA YATIRILACAK
Forum İstanbul 2017’de ‘Dünyada ve Türkiye’de Yeni Dönem’, ‘İhracatta Atılım Yılı’, ‘Sanayi ve Ekonomide Dijital Dönüşüm’, Gelecekte Yaşam -Akıllı Şehirler’, ‘Finansal Sistemlerin Geleceği Nasıl Olacak?, Enerjide Yol Haritası, Savunma’da Stratejik Yenilikler Neler Olmalı?’ konuları ele alınacak. Öte yandan Türkiye’nin 2017 yılı ihracatı masaya yatırılacak.
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