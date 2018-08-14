DenizBank Genel Müdürü Ateş: Herkesin parası ve mevduatı emniyette
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: 'Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette
- AA
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, piyasalarda yaşanan gelişmeler ile ilgili Anadolu Ajansına açıklamalarda bulunuyor.
"Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette." diyen Ateş, şöyle devam etti:
"Bankalar sağlamdır, yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ'ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan ile şimdi olan arasında bir fark yok. Spekülatif atakların önünü TCMB kesti. DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz. BDDK'sı SPK'sı, Hazine'si ve Merkez Bankası doğru kararları doğru zamanda aldı."
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