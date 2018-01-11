Dev çıkarma

Dünyanın en önemli uluslararası emlak fuarları arasında yer alan ve 13-16 Mart’ta düzenlenecek MIPIM bu yıl Türkiye’nin gövde gösterisine sahne olacak. MIPIM Türkiye Temsilcisi Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, Cannes kentinde düzenlenecek fuarda 1.600 metrekare alanda, 250 kuruluş ve 700 katılımcı ile temsil edileceğini söyledi.

HALİÇ VE GALATAPORT

Dünya şehirlerinin yatırımlarını Türkiye’ye çekmek için MIPIM’de Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Beyoğlu’nun tanıtımının gerçekleştirileceğini belirten Alkaş, “Bu şehirlerde yakın bir gelecekte uluslararası iş ortaklıklarının kurulması sürpriz bir gelişme olmayacaktır. Dünyada artık yeni bir oyun kuruluyor ve bu oyunun yaratacağı yeni düzen, kademeli olarak önce 2030’da, takiben 2050’de net bir şekilde ortaya çıkacak. Türkiye şehirleriyle, gayrimenkul şirketleriyle bu yeni dünya oyununda sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yer alacaktır. MIPIM de bu iddianın ortaya konulacağı en doğru platformlardan biri” dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, 25 proje ve 25 firma ile MIPIM 2018’de yer alacaklarını belirterek, Okmeydanı, Sütlüce-Örnektepe, Taksim 360 Kentsel Yenileme, Piyalepaşa İstanbul, Galataport ve Haliçport projeleriyle esas ilkelerinin Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan ruhu yaşatmak, eskiyi koruyarak konfor ve fonksiyonellik eklemek olduğunu ifade etti. Yurt dışı tanıtımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Demircan, “Bu kapsamda Beyoğlu’nu uluslararası arenada anlatmak adına en doğru adreslerden biri olan MIPIM’e katılmaya karar verdik” diye konuştu.

KADERİMİZ DEĞİŞECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte 505 bin 330 metrekarelik alan dönüştürülerek ofis, turizm ve konut alanlarından oluşan modern bir ticari ve turistik bir merkez oluşturulacağını söyledi. Şehrin bir gastronomi merkezi olduğunu ifade eden Şahin “Mümkün olduğunda şehrin rekabet gücünü artıracak büyük yatırımları desteklemeye çalışıyoruz. Gaziantep’in bölgenin ve hatta Türkiye’nin kaderini değiştireceğini düşünüyoruz” dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu da “İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı, bir kez daha MIPIM’in en gözde yerlerinden biri olan Paris ve Londra Çadırları arasında 685 metrekarelik büyüklüğüyle yer alacak. İstanbul Gayrimenkul Tanıtım Çadırı profesyonellerin, yatırımcıların proje sunumlarına ev sahipliği edecek” dedi.