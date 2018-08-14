Dev ekonomiler Türkiye'nin yanında
Rusya, İran, İtalya, Pakistan, Katar gibi ülkeler Trump’ın Türkiye’ye dönük başlattığı ekonomik savaşa karşı Türkiye’nin yanında saf tuttu. Merkel de “Türkiye’de ekonomik refah görmek istiyoruz” çıkışı yaptı.
Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye dönük başlattığı ekonomik savaşa karşı dünyanın önde gelen ekonomilerinden peş peşe destek mesajları geldi. Sabah saatlerinde Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza. TL’nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok” açıklaması yaparken ikinci açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel’den geldi.
ÇIKARIMIZA
Merkel, Türkiye’deki ekonomik istikrarsızlığın kimsenin çıkarına olmayacağını belirterek “Almaya ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor. Bu bizim de çıkarımıza” dedi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier da ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı vergi tarifelerine tepki gösterdi. Altmaier, “ABD’nin Çin ve Türk tarifeleri büyümeyi yok ediyor” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Peter Altmeir’in sözleri üzerine sosyal medya hesabından “Sayın Peter Altmaier’in ABD’nin Türkiye’ye yönelik son eylemleriyle ilgili açıklamalarını takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilerimize duyduğu güveni güçlendirecek” dedi.
RUSYA’DAN TL MESAJI
Türkiye’ye dönük Rusya’dan da iki ayrı açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘TL ile ticaret yapalım’ önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu konuyu gündeme getirdiğini anımsatan Peskov, “Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor” ifadelerini kullandı. Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov da ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek “Dolar yerine de Euro ve yuan kullanımını artıracağız” dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise “Ülkemiz, Türkiye’nin ekonomisine sermaye yatırmaya devam edecek” açıklaması yaptı.
İTALYA DA TETİKTE
İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti de eylül ayının başında İtalya’ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye’yi örnek gösterdi.
‘TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ’
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararını eleştirerek “Pakistan, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik çok değerli rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda Türkiye, küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir” açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Kasımi, “Başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. Bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akıl, mantık ve hoşgörünün dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde esas alınmasını umut ederiz” ifadelerini kullandı.
ARAP ÜLKELERİNDEN TL’YE DESTEK KAMPANYASI
ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı skandal yaptırım kararının ardından Arap ülkelerinin önemli isimleri, sosyal medya hesaplarından destek açıklamaları yaparken, Katar, Kuveyt ve Lübnan halkı da, dolarlarını Türk Lirası’na çeviriyor. Katar’da da binlerce insan Türkiye’ye destek olmak adına dövizini bozdurup Türk Lirası alırkan Katar halkı bu desteği sosyal medya hesaplarından paylaşarak tüm dünyaya gösterdi. Kuveytli akademisyen Prof. Dr. Hakim el-Mutayri açıklamasında “Türkiye’ye yönelik açılan savaş süren bu çatışmanın bir kanıtıdır. İslam ümmetinin Türk halkına ekonomik yönden destek olması, yanında durması şer’i bir hükümdür ve Allah yolunda malınızı harcamak “cihad” etmek hükmünü taşımaktadır” dedi.
TÜRKÇE MESAJLAR YAYINLADILAR
Katar’ın ünlü medya yöneticilerinden ve yazarlarından Jaber el Harmi Türkçe yayımladığı mesajında, “Amerika’nın Türkiye’ye karşı birlik olup savaş açması beklenen bir şey. Bazı Arapların,Türkiye’ye açılan savaşa sevinmeleri ve destek vermeleri büyük Alçaklıktır” dedi. Al Jazeera televizyonun Cezayir asıllı haber spikeri Ania El Afandi ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkçe mesajla destek verdi. Lübnan’ın başkenti Beyrut ve Sayda şehirlerinde de ABD’nin yaptırımlarına karşı TL’ye destek kampanyaları başlatıldı. Sayda şehrindeki Revvad İzci Derneği yetkilisi Hani Hariri, 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye’nin ekonomik saldırılarla yıpratılmaya çalışıldığını belirtti. Hariri, bu çerçevede TL’ye destek kampanyası başlattıklarını belirtti. Saydalı iş adamı Ahmed et-Tayş da on binlerce doları TL’ye çevirdiklerini dile getirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.