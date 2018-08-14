Dev ekonomiler Türkiye'nin yanında

Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye dönük başlattığı ekonomik savaşa karşı dünyanın önde gelen ekonomilerinden peş peşe destek mesajları geldi. Sabah saatlerinde Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza. TL’nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok” açıklaması yaparken ikinci açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel’den geldi.

ÇIKARIMIZA

Merkel, Türkiye’deki ekonomik istikrarsızlığın kimsenin çıkarına olmayacağını belirterek “Almaya ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor. Bu bizim de çıkarımıza” dedi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier da ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı vergi tarifelerine tepki gösterdi. Altmaier, “ABD’nin Çin ve Türk tarifeleri büyümeyi yok ediyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Peter Altmeir’in sözleri üzerine sosyal medya hesabından “Sayın Peter Altmaier’in ABD’nin Türkiye’ye yönelik son eylemleriyle ilgili açıklamalarını takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilerimize duyduğu güveni güçlendirecek” dedi.

RUSYA’DAN TL MESAJI

Türkiye’ye dönük Rusya’dan da iki ayrı açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘TL ile ticaret yapalım’ önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu konuyu gündeme getirdiğini anımsatan Peskov, “Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor” ifadelerini kullandı. Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov da ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek “Dolar yerine de Euro ve yuan kullanımını artıracağız” dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise “Ülkemiz, Türkiye’nin ekonomisine sermaye yatırmaya devam edecek” açıklaması yaptı.

İTALYA DA TETİKTE

İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti de eylül ayının başında İtalya’ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye’yi örnek gösterdi.

‘TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ’

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararını eleştirerek “Pakistan, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik çok değerli rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda Türkiye, küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir” açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Kasımi, “Başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. Bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akıl, mantık ve hoşgörünün dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde esas alınmasını umut ederiz” ifadelerini kullandı.