İngiltere ABD'den emisyon soruşturmasının detaylarını istedi

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) Fiat Chrysler'ın dizel araçlarına emisyonu yükselten gizli yazılım yükleyerek kanunları ihlal ettiğine ilişkin açıklamasının ardından İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, ABD’den soruşturmanın detaylarını talep etti.

EPA, dün yaptığı açıklamada, Amerikan-İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'ın 100 binin üzerinde dizel aracına ülkedeki emisyon standartlarınıihlal eden yazılım yüklediğinin tespit edildiğini, yaklaşık 104 bin Jeep Grand Cherokees ve Dodge Ram model aracın emisyon skandalı kapsamında olabileceğini duyurmuştu.

Bu arada, Motorlu Araç Üreticileri Birliği verilerine göre, İngiltere’de 2014-2016'da yaklaşık 4 bin 235 Jeep Grand Cherokeees satışı yapıldı.