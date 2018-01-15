Dev yatırımla Türkiye, soda külünde liderliğe yükselecek

Ciner Grubu’nun, 1.5 milyar dolarlık yatırımla inşa ettiği Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ faaliyete geçiyor. Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ dünyadaki ticaret hacmi 15 milyar dolar olan ve en fazla ticareti yapılan onuncu kimyasal olarak nitelendirilen soda külünün üretimini gerçekleştiriyor. Ciner Grubu’nun Türkiye’yi alanında dünya lideri konuma yükselteceği belirtilen Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştiç Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Dünyanın toplam doğal soda külü ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayacak

Yapılan bilgilendirmede, dünyanın en büyük ölçekli çözelti madenciliği, soda külü üretim tesisi, 380 MWe ve 400 ton buhar üretimi ile Türkiye’nin en büyük üretim kapasiteli kojenerasyon tesislerine sahip olacak Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ üretiminin tamamını ihraç edecek. Ayrıca üretim, dünyanın toplam doğal soda külü ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayacak.

Soda külü

Diğer bir ismi sodyum karbonat olan soda külü dünyada en yaygın olarak kullanılan onuncu kimyasal olduğu belirtiliyor. Cam, deterjan ve temizlik üretiminde hammadde, gıda, ilaç, kimyasal madde ve metalürjik uygulamalarda da katkı maddesi olarak üretim süreçlerinde kullanılıyor. Soda külü yüzde 54 cam sanayii, yüzde 17 deterjan ve temizlik endüstrisi, yüzde 10 katkı kimyasalları ve metalürjik uygulamalar, yüzde 9 gıda katkı ve ilaç sanayii, yüzde 10 ise diğer kimya endüstrisi olarak ayrıştırılabiliyor.