Devlet desteklerini anlattılar

GMKA organizasyonluğunda Balıkesir´deki yatırımcılar ve Balıkesir´e yatırım yapmak isteyenler için konularının uzmanlarının konuşmacı olarak yer aldığı “Devlet Destekleri Eğitimi” gerçekleştirildi. GMKA hizmet binasında gerçekleştirilen eğitimde, açılış konuşmasını GMKA Genel Sekreter Vekili Dr. Kasım Özek yaptı.

Eğitim kapsamında sunumlar, kurumlarından gelen ve konularında uzman olan kişilerce gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi´nden Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Prof. Dr. Ali Oral, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü´nden Pelin Tekol, KOSGEB İl Müdürü Hüsamettin Çay, Kredi Garanti Fonu´ndan Kubilay Özbay, İŞKUR´dan Sultan Durusoy, TKDK İl koordinatörlüğünden Gülşah Gürbüzoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü´nden Hasan Karaca, Kültür Turizm İl Müdürlüğü´nden Saffet Yıldız ve GMKA´dan Onur Atılgan programda konuşmacı olarak yer aldı.

Dr. Kasım Özek yaptığı konuşmada “Balıkesir ve Çanakkale yatırım destek ofisleri aracılığıyla yatırım ortamını tanıtarak bölgeye yatırımcı çekmek için faaliyetler yürütürken yatırım kararı alan yatırımcılara yatırıma uygun yer bulunması, izin ve ruhsat süreçlerinin takibi konularında destekler sağlamaktadır. Yine yatırımcılara yatırım konularına en uygun devlet desteklerini önerebilmektedir. Yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi ve yatırımcı çekilmesi için yapılabilecek stratejilerin belirlendiği İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejimiz ise geçen hafta gerçekleşen yönetim kurulunda onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir, Eğitim süresince burada değerli eğitmenlerimiz sizlere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, İŞKUR, Ekonomi Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın teşvik ve destekleri konusunda bilgilendirme yapacaktır” diye konuştu.

Düzenlenen eğitim programı ile hali hazırda yatırımları olan ve yatırımlarını büyütmek, işletme ile ilgili problemlerini gidermek ve yatırımlarının karlılığını artırmak isteyen yatırımcılar; yatırım sürecinde riskleri azaltmak, yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak gibi amaçlarla faydalanabilecekleri devlet desteklerinin başvuru ve uygulama koşulları hakkında detaylı bilgi sahibi oldular. Eğitimin sonunda katılımcılarla birlikte yapılan soru-cevap bölümünden sonra program son buldu.