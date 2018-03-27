Devlet, milyonlarca çocuğun okul masraflarına destek sağlayacak

Şartlı eğitim yardımı geçtiğimiz yıl 2.4 milyon çocuğa ulaşırken, 162 bin aileye de sosyal ve ekonomik destek (SED) verildi.



İlköğretime ve orta öğretime devam eden çocuklara sağlanan şartlı eğitim yardımı kapsamında, ilköğretim kız çocuklarına aylık 40, erkek çocuklarına aylık 35, ortaöğretim kız çocuklarına aylık 60, erkek çocuklarına aylık 50 liralık destek veriliyor.



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