Devletten annelere maddi destek geliyor

Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor.

Süt parasının bu yılki tutarı 149 lira. Çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu da en az 5 bin 50 lira.. Ayrıca doğum izni sonrası yarım gün çalışma imkanı da veriliyor.

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938.5 lirasını devlet veriyor. İlk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay süreyle yarım gün çalışılabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; toplamda 7 bin 376 lira ödeme yapıyor.(Takvim)