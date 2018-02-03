Doğdukları yerde istihdam oluşturdular

TKDK, büyük bölümü kırsalda yaklaşık bin 200 kişinin istihdamına destek vererek, insanların doğdukları yerde doymasına ve devletin de istihdam politikasına ciddi katkı sunuyor. TKDK il Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, kentte 2012'de ilk ödemelerini yapmaya başlayan kurumlarının, o günden bu yana kentin ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu söyledi. Ceyhan, "IPARD 2" programının 20142020 yıllarını kapsayacak şekilde uygulamaya geçtiğini belirten Ceyhan, bu kapsamda üçüncü başvuru çağrı ilanına ilişkin başvuruları almaya başladıklarını dile getirdi.

'AMAÇ GÖÇÜN AZALMASI'

Kırsal alanlarda istihdamın artırılmasının devlet politikası olduğuna dikkati çeken Ceyhan, şunları kaydetti: "Kişilerin doğduğu yerde doymasını istiyoruz. Bunu kurumumuz aracılığıyla sağlamış oluyoruz. Kırsal alandan şehir merkezilerine doğru göçün azalmasında bu manada ciddi katkı sağladığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar kurumumuz direkt olarak bin 200 kişiye istihdam sağlamış durumdadır. Bunu dolaylı olarak düşündüğümüz zaman aileleriyle beraber ciddi bir sayıda insanın, evine ekmek götürmesine vesile olmuş durumdayız. 600 proje başvurusu aldık. Bunlardan 251 'i ile sözleşme imzaladık ve yatırımlarını tamamladılar. Özellikle bayan girişimciler ve genç girişimcilere kurumumuz öncelik tanımaktadır. ilave puan verilmektedir." Ceyhan, koordinatörlük olarak tüm destekler açısından ilk 10'da, özellikle kırsal turizm alanında hibe desteği alma açısından ise Türkiye'de ilk sırada olduklarını vurguladı. Karayolları üzerindeki dinlenme tesislerinin işletmecilerin kendilerine proje getirmeleri halinde yüzde 55 hibe desteğinden yararlanabileceklerine dikkati çeken Ceyhan, "Bu kapsamda 500 bin avroya kadar proje yapılabiliyor. Son çağrı ilanına 21 Aralık'ta çıktık. 250 milyon avroluk bir kamu katkısı ile yatırımcılarımıza hibe desteği vereceğiz." diye konuştu.