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Doğu Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan, 'Şu anda Sinop'tan Artvin Hopa'ya kadar olan bölgelerde hamsi akını var ve bu da bizleri ilerisi için umutlandırıyor.' dedi.

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Doğu Karadeniz'de palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar hamsiden yana umutlu.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsi avının geçen sezona oranla erken başladığını söyledi.

Sezonun istediği gibi gitmediğini belirten Arslan, "Öncelikle palamudu değerlendirirsek geçen yıllara oranla palamut çok az miktarda avlandı. Bu da biraz olsun balıkçılarımızı üzdü." dedi.

Palamudun gelecek aylarda az da olsa avlanmasını beklediklerini ifade eden Arslan, hamsi avının ise bu günlerde yüz güldürdüğünü kaydetti.

Palamudun az çıkmasından dolayı teknelerin son bir aydır hamsi avlamaya başladığını anlatan Arslan, "Son yıllara oranla özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde güzel bir hamsi avcılığı oldu ve tabii ki fiyatlara yansıdı. Fiyatlar ilk başlarda 15 ile 20 lira arasında inişli çıkışlı oldu fakat şu anda hamsi bölgemizde 5 lira. Şu anda Sinop'tan Artvin Hopa'ya kadar olan bölgelerde hamsi akını var ve bu da bizleri ilerisi için umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Hamsinin fiyatındaki iniş çıkışların hava şartlarına bağlı olduğunu vurgulayan Arslan, "Bazen haberlerde hamsinin çok pahalı olduğu söyleniyor. Hamsi fiyatları çok inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Bugün 5 lira oluyor, daha sonra hava şartlarından dolayı tekneler çıkamıyor ve 5 lira olan hamsi 10-15 hatta 20 lirayı bulabiliyor." şeklinde konuştu.

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