Dolar/TL 3.66 seviyesine geriledi
Dolar, düşüş trendini sürdürerek TL karşısında 3,66 seviyesine geriledi.
Güne TL karşısında 3,6970 seviyesinden başlayan dolar gerilemeye geçti. Parite yaşanan gün içi düşüşle TL karşısında 3,6611 düzeyine geriledi. Kur, şu sıralarda 3,6609 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini kaydetti
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