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Dolar kaç TL oldu? Dolar fiyatları ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5070, avro 3,6620 liradan güne başladı.

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İstanbul serbest piyasada dolar 3,5070, avro 3,6620 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,5050 liradan alınan dolar 3,5070 liradan satılıyor. 3,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6620 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6660 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR VERİ TAKVİMİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar, Noel tatilleri öncesinde düşük hacimle yatay bir seyir izlerken, bugün başta büyüme olmak üzere ABD'de açıklanacak yoğun veri programına odaklandı.

ABD'de dün veri takviminin zayıf olması ve yatırımcıların Noel tatili öncesinde işlem hacimlerini azaltmalarının etkisiyle piyasalarda sakin bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Dolar endeksi 103 seviyesinin hemen altında dengelenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,53 - 2,55 bandında dengelendi. Analistler bugün başta 3'üncü çeyrek büyüme olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaları hareketlendirebileceğini belirtiyor.

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