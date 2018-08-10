Altın fiyatları euro dolar kuru ne kadar kaç TL 10 Ağustos Çeyrek altın ve gram altın düştü mü yükselişte mi



Altın fiyatları ve dolar kuru bugün son durum nedir? 10 Ağustos Çeyrek altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ve dolar kuruda bugün son durum nedir? Dolar bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2018 dolar kuru fiyatı ve altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın ve dolar ne zaman düşecek? Altının gramı güne nasıl başladı? Altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatları ve dolar kuru fiyatlarındaki yükselişi uzmanlar nasıl yorumluyor? Yatırımcılar altın mı dolar mı almalı? Gram altın 231 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,94 primle 216,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 6,8 değer kazancıyla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.575 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 1.208 dolardan alıcı buluyor. Uzmanlar, dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti. Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi. İşte dolar kuru ve altın fiyatlarındaki son gelişme

Gram altın 231 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9450 seviyesinde dengelendi. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi. Dün 5,2699-5,5674 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artışla 5,5480'den tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan ve 6,2508'i gören dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,9 artışla 5,9450 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 7,2 artışla 6,8660'tan, sterlin/TL de yüzde 7,7 değer kazancıyla 7,6510'dan işlem görüyor. 10 Ağustos Cuma günü altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşı da bu yöne çekmeye devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanma neticesinde vatandaşların en çok arattığı konuların başında altın fiyatları ve dolar fiyatları ile ilgili tüm detaylar star.com.tr'de

Dolar ve Euro ne kadar kaç lira TL? Döviz kuru Dolar Euro bugün alış ve satış fiyatı rakamları nedir?



Dolar neden yükseliyor, nasıl düşer?



TL yeni güne sert hareketlere maruz kalarak başladı. Dolar hızla yükselişe geçerek 6.25'i görürken, euro 7 lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide yeni döneme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Orta Vadeli Program'ın hedeflerinden biri 2019 yılında borçlanma oranında düşüş.. Büyümenin ise yüzde 3-4 aralığına yerleştirilmesi hedefleniyor. Geri Sayım'da bugün Gökay Otyam, Berfu Güven ve Stratejist Mustafa Aşkın piyasalarda son durumu değerlendirdi.



DOLAR NE KADAR ?



Şu an itibari ile dolar alış fiyatı 5,91 satış ise 5,93



EURO NE KADAR?



Şu an itibari ile euro alış fiyatı 6,77 satış ise 6,80



Dolar 6 TL'yi geçti



Dolar fiyatları, uluslararası piyasalarda 5.7466 TL seviyesini görürken, şu dakikalarda 6.2203 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7.0508 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı 'yeni ekonomi modeli' takip edecek.



DOLARIN küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD ve Türkiye ilişkilerindeki gerilim ve Fitch'in Türkiye açıklamalarıyla piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar kuru Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda 5.7466 TL'yi görürken, saat 09.14 itibarıyla 6.11 TL'de hareket ediyor.



Analistler, dolardaki yükselişin devamında 5.8680 TL ve 6.0260 TL seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini belirtiyor. Geri çekilmelerde ise 5.6050 TL ve 5.4230 TL destek oluşturabilir.



Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksinde ise yükseliş sürüyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 0.40 yükselişle 95.86 seviyesinde...



Piyasalarda bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? - 10 AĞUSTOS 2018



Gram altın 231 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor.



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,94 primle 216,2 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,8 değer kazancıyla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.575 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 1.208 dolardan alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.



Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi.



DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? - 10 AĞUSTOS 2018



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9450 seviyesinde dengelendi. Dün 5,2699-5,5674 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artışla 5,5480'den tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan ve 6,2508'i gören dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,9 artışla 5,9450 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 7,2 artışla 6,8660'tan, sterlin/TL de yüzde 7,7 değer kazancıyla 7,6510'dan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modelinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında İngiltere'de 2. çeyrek büyüme ve ABD'de temmuz ayı TÜFE verilerinin izleneceğini bildirdi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,2 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 52,97 milyar dolar olarak gerçekleşti.







GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 8 AĞUSTOS 2018



GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?



205,02 liradan alınırken 205,08 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın 328,41 liradan alınırken 335,90 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın 654,77 liradan alınıp, 671,79 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın alış 1340.48 liradan işlem görürken, tam altın satış 1352.73 Lirası.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın alış 663.06 liradan işlem görürken, yarım altın satış 676.52Türk Lirası.



REŞAT ALTIN NE KADAR?



Reşat altın alış 1336.58 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1350.07 Lirası.



CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1358,00 liradan alınıp 1370,00 liradan satılıyor.

Uzmanlar, yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatında yeni rekorların kırılmasına neden olduğunu belirtti.



Altının gram fiyatının, 210 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsatan uzmanlar, "Dolar kurunun dün 5,4258 seviyesine yükselmesi, altının gram fiyatındaki yükselişte tek neden olduğunu söyleyebiliriz. Altının gram fiyatında 210 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi konumunda. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 215 lira seviyesine kadar sürebilir. Kısa vade için altının gram fiyatında 207-210 lira seviyelerinin çok kritik seviyeler olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.



Uzmanlar, dolar endeksinde yükselişlerin devam etmesinin, altının ons fiyatının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.207 doların destek, 1.217 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Altın piyasası 8 Ağustos'ta yatay seyirde işlem görürken, Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş, dünkü açıklamalarında Dolar'ın artışından ötürü sarı-metal piyasalarda yükseliş yaşandığını açıklamıştı. Memiş " Gram altının değerinde 210 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsatan Memiş, "Dolar kurunun dün 5,4258 seviyesine yükselmesi, altının gram değerinde yükselişte tek neden olduğunu söyleyebiliriz. Altının gram değerinde 210 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi konumunda. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 215 lira seviyesine kadar sürebilir. Kısa vade için altının gram fiyatında 207-210 lira seviyelerinin çok kritik seviyeler olduğunu belirtmek isteriz." açıklamasında bulundu.







DOLAR/TL KURU BUGÜN NE KADAR? DÖVİZ KURLARI 8 AĞUSTOS 2018



Dolar alış 5,23 lira, satış 5,24 liradan işlem görürken Euro alış 6,08 lira, satış 6,11 liradan satılıyor. Sterlin alış 6,78 liradan alınırken, satış 6,80 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış 5,26 lira, satış 5,27 lira. Rus Rublesi alış 0,08, satış ise 0.08 lira.

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilimin etkisiyle yükselişte olan dolar/TL, iki ülke heyetlerinin yapacağı temasların etkisiyle frenledi.



Dolar/TL önceki gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde 5,4250 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Dün 5,20'nin altını gören kur bugün 5,25'in üzerinde seyrediyor.



Euro/TL 6,10'un üzerinde hareket ediyor.



BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,17 artışla 96 bin 327 puandan başladı.



Uzmanlar, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının takip edildiğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşlerin ivmeleneceğini söyledi.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?



Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre; Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır.



- Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir.



- Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın.



- Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.



ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?



Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

Altında en zengin il İstanbul



İstanbulllular, bankada kişi başına düşen 654,6 liralık altın mevduatı ile "Türkiye`nin altın zengini" oldu.



AA muhabirlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre nüfusu 15 milyon 29 bin 231 olan İstanbul'da haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait toplam 9 milyar 838 milyon 155 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.



Böylece İstanbul, 654,6 lira ile Türkiye'de kişi başına düşen altın mevduatının en fazla olduğu il olarak belirlendi. Buna göre İstanbul'da kişi başına düşen altın mevduatı 3,2 gram altına denk geliyor.



Türkiye'deki iller arasında kişi başına düşen altın mevduatı sıralamasında İstanbul'un hemen arkasından Isparta geliyor. Bankada toplam 274 milyon 181 bin liralık altın mevduatı bulanan Isparta'da kişi başına düşen tutar ortalama 632 lira oluyor. Bu da yaklaşık 3,1 gram altın ediyor.



Ankara'da 2 milyar 989 milyon 644 bin liralık altın mevduatı bulunuyor. Kişi başına düşen 549,1 liralık ortalama altın mevduatı ile Ankara üçüncü sırada yer alıyor. Söz konusu ilin kişi başına düşen altın mevduatı 2,7 grama tekabül ediyor.



KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EN AZ ALTIN ŞANLIURFA'DA



Türkiye'de kişi başına altın mevduatının en düşük olduğu il ise 94,8 lira ile Şanlıurfa oldu. Toplam nüfusun 1 milyon 985 bin 753 olduğu Şanlıurfa'da gerçek kişilere ait bankalarda toplam 188 milyon 324 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.



Bu anlamda Şanlıurfa'nın hemen arkasından 103,6 lira ile Ağrı gelirken, bankada kişi başına ortalama 105,2 liralık altın mevduatı bulunan Şırnak üçüncü, 106,1 liralık altın mevduatı bulunan Iğdır ise dördüncü sırada yer aldı.



Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ardahan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Bitlis, Kars, Diyarbakır, Siirt ve Batman, bankada kişi başına 200 liranın altında altın mevduatı olan diğer iller olarak sıralandı.



ALTIN MEVDUATI 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN İLLER



Bu yılın haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait altın mevduatı en yüksek il İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbulluların altın mevduatı 10 milyar liraya dayanırken, Ankaralılar yaklaşık 3 milyar liralık mevduatla ikinci sırada, İzmir 1,6 milyar liralık mevduatla üçüncü ve Bursa 1,1 milyar liralık mevduatla dördüncü sırada yer aldı.



İzmir ve Bursa'da kişi başına düşen altın mevduatı sırasıyla 393,4 TL ve 369,8 TL oldu.



Bu arada bankada gerçek kişilere ait toplam altın mevduatının en düşük olduğu il ise Ardahan oldu. Bu rakam Ardahan'da 14 milyon 647 bin lira olarak gerçekleşirken, onu takip eden Bayburt'ta 18 milyon 105 bin liralık, Iğdır'da ise 20 milyon 668 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.



Altın fiyatları ve dolar kuru bugün son durum nedir? 10 Ağustos Çeyrek altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ve dolar kuruda bugün son durum nedir? Dolar bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2018 dolar kuru fiyatı ve altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın ve dolar ne zaman düşecek? Altının gramı güne nasıl başladı? Altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatları ve dolar kuru fiyatlarındaki yükselişi uzmanlar nasıl yorumluyor? Yatırımcılar altın mı dolar mı almalı? Gram altın 231 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,94 primle 216,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 6,8 değer kazancıyla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.575 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 1.208 dolardan alıcı buluyor. Uzmanlar, dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti. Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi. İşte dolar kuru ve altın fiyatlarındaki son gelişme