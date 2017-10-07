Dolu sigortasına talep yüzde 35 arttı

Özellikle doluya karşı sigorta poliçelerinde yüzde 35 artış oldu. Doğan Sigorta ve Brokerlik CEO’su Selcen Gür “Eskiden çok dikkate alınmayan dolu ve sel poliçelerinde yaşanan son afetlerden sonra ciddi bir artış oldu. Hemen hemen yüzde 35 gibi bir artış var. Önceleri çok ilgi çekmeyen bu teminatlar artık bize gelen ilk sorulardan biri haline geldi” dedi.

EK TEMİNATI KONTROL EDİN

Selcan Gür “Dolu teminatı genellikle yangın ve kasko poliçelerinde ek teminat olarak verilir. Biz kendi müşterilerimize düzenlediğimiz poliçelerde ‘dolu teminatı’nın atlanmaması için ‘wording’ dediğimiz özel maddeler listemize bu teminatı ekletiyoruz. Özellikle yangın poliçelerinde bu teminatı önemsiyoruz. Sigortalılara ev ve işyeri poliçeleri ile kasko poliçelerindeki ek teminatları kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Selcen Gür “Yaşanan dolu hasarı temmuz ayında çok beklenen bir durum değildi. Ancak sigorta poliçesi sahiplerinin, beklenen bir deprem hasarı ve son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız sel ve su basması, kar ağırlığı hasarlarına teminatsız yakalanılmaması için poliçelerinde bu teminatların olmasına ve muafiyetlerine dikkat etmeleri önemli. Özellikle geçen kış ayında pek çok bölgede karşılaştığımız kar ağırlığı hasarları düşünüldüğünde, kış ayına doğru yaklaşırken beklenmeyen bir durumla karşı karşıya kalınmamalı” dedi.

Enkaz kaldırma masrafına dikkat