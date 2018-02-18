Drone tehditlerine karşı yeni yerli çözüm

Sayıları her geçen gün artan ve kötü niyetli kişilerin elinde tehdide dönüşebilen "drone"lara karşı yeni bir yerli çözüm geliştirildi.



ODTÜ Teknokent'te 2005'ten bu yana Ar-Ge faaliyetleri yürüten ASER Teknoloji, dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemi olarak bilinen yeni nesil radar teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyor.



Bu altyapı sayesinde kara, hava, deniz savunma, top ve füze sistemleri, deniz platformları, havadan keşif ve gözetleme ile sınır ve sahil gözetleme sistemleri için ihtiyaç duyulan arama, takip, atış kontrol, silah tespit, gözetleme radarlarının milli ve yerli olarak üretilmesi hedefleniyor.



ASER Teknoloji Üst Yöneticisi Ertan Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle radyo frekansı (RF) konusunda önemli kabiliyetlere ve deneyime sahip olduklarını, bu alandaki özgün ürünleri öncelikle Türkiye'nin kullanımına sunmayı, sonrasında uluslararası pazarda aktif faaliyet göstermeyi amaçladıklarını söyledi.



Personelin yükü hafifliyor



Murat, sayısal RF sinyali üretme yeteneğinin kendilerine etkin karıştırma/köreltme, yönlendirme gibi konularda esnek çözümler üretme olanağı sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Drone'lar bugünün dünyasında gerçekten önemli bir tehdide dönüştü, istihbarat amaçlı kullanılabiliyor. Üzerinde uçurduğunuz ya da taciz ettiğiniz unsurlara karşı psikolojik üstünlük sağlıyor. "Drone"larla başta uçaklar olmak üzere çeşitli platformlara zarar verilebiliyor. Bu tehditlere karşı alınması gereken tedbirler konusundaki boşluğu gidermeyi amaçladık. Yakın dönemde ortaya çıkan ürünlerden farklılığımız, sistemde kullandığımız teçhizattan kaynaklanıyor. Mevcut ürünlerde 10 yıl öncesinin jammer çözümleri kullanılıyor. Biz bunu yapmadık, sayısal bir çözüm sunuyoruz. Burada kullandığımız yüksek güçlü RF güç amplifikatörleri, GSM'deki baz istasyonlarında kullanılan yeni nesil amplifikatörler. Çok sayıda üretildikleri için fiyatları da uygun. Geliştirdiğimiz gömülü kontrol yazılımları sayesinde bu teknoloji bize düşük güçlerle etkin bir kullanım imkanı sunuyor. Batarya ömrü uzuyor, daha az bataryaya ihtiyaç duyulduğundan ürün hafifliyor. Diğer ürünlerin içinde kontrol elektroniği, RF güç amplifikatörü ve batarya bulunan sırt çantasına ihtiyaç duyulurken, güç amplifikatörü, kontrol kartı ve bataryayı silah gövdesine sığdırdık."



Full şarjda 2 saat kullanım



Ertan Murat'ın verdiği bilgilere göre, Anti Drone Silahı, Aser Teknoloji'nin Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirildi. Şirket, yaklaşık 1,5 yıllık çalışmayla günümüzün yeni tehdidine karşı yenilikçi bir çözüm üretti.



Full şarjda 2 saat çalışan, 2 kilometre etkili menzile sahip ürün, uzaktan kablosuz RF sinyalleri aracılığıyla kontrol ve kumanda edilen elektronik cihazların almaç devresine beyaz gürültü göndererek cihazın etkisiz kılınmasını sağlıyor.