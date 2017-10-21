Dubaili şirketten 200 kişiye iş fırsatı

Kocaeli Ticaret Odası’ndan (KOTO) yapılan açıklamaya göre, akıllı ev sistemleri alanında faaliyet gösteren Eelafy Grup’un sahibi Dubaili iş adamı Abdurrahman Al Khafani, KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek, Kocaeli’de kurmayı planladığı tesis hakkında görüş aldı. Ziyarette şirketi ve Kocaeli’de hayata geçirmeyi planladığı tesis hakkında bilgi veren Khafani, halihazırda İran’da yatırımları bulunan Eelafy Grup’un şehirler ve ülkeler arası kablosuz hizmet verebilen akıllı ev sistemleri geliştirdiğini söyledi.