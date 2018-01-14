‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü ihracata yarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü Türk ihracatçısına yarıyor. En son BM Genel Kurulu’ndaki Filistin oylamasında da tescillenen bu söz, ihraç pazarlarında Türk malına ilgiyi artırdı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Afrika ziyaretinde kendisinin de olduğunu belirterek “Afrika herkesin gözünün üzerinde olduğu bir pazar. Bizi çok sevdiklerini gördük. Cumhurbaşkanı ve bakanlarımızın da orada olması, Türkiye’yi birinci tercih edilen ülke haline getiriyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü bizim önümüzü açıyor. Türk ürünlerini tercih ediyorlar” dedi.

FUARA 40 BİN YABANCI

Türkiye’nin Afrika ile kültürel ve tarihi bağları bulunduğunu da anlatan Güleç “Ziyaret sırasında Afrikalı işadamları ‘neden daha önce gelmediniz’ diye sordu. Bu da son dönemde siyaseten gelen yakınlıktan kaynaklanıyor. Bundan istifade etmemiz lazım” dedi. Ahmet Güleç bu ilginin 23-28 Ocak tarihleri arasında Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile ortaklaşa CNR EXPO’da düzenleyecekleri CNR İMOB Uluslararası Mobilya Fuarı’nda da kendini göstermesini beklediklerini anlattı. “15 yılda dünya mobilya ihracatında 23’üncü sıradan 12’nci sıraya çıktık. Hedefimiz 2023’te ilk beşe girmek” diyen Güleç bu yıl 3 milyar dolar ihracat hedefliklerini belirterek “Bu ihracatın 1 milyar dolarlık bölümünün İMOB Fuarı’nda bağlantısını yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Güleç, yurtdışından bu fuara 40 bin yabancı alıcıyı getireceklerini belirterek “Fuara 450 firma katılıyor. Bu firmalar bin markanın ürünlerini sergileyecek. Büyüklük açısından Avrupa’da ikinciyiz. Milano ile yarışıyoruz. Fuara yoğun katılım var. Yaklaşık 100 firma yer yokluğundan dışarıda kaldı. Gelmek isteyen yabancı firmalara da yer veremedik” dedi.

YOĞUN KATILIM VAR

Fuara İngiltere, İtalya, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden de yoğun katılım olacağını anlatan Güleç, “Tasarımda öncü olan İtalyanlar artık tasarımlarını dışarıda yapıyorlar. Onlar da yeni fabrika ve iş ortağı aramak için gelecekler. Benim firmamla bile görüşüyorlar. Dünyanın meşhur tasarımcıları artık Türk mobilyacılarla çalışmak istiyor” dedi.