‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü ihracata yarıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’ın BM Genel Kurulu’nda da tescillenen ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü Türkiye’nin ihraç pazarlarında da etkisini göstermeye başladı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç “Bu söz bizim önümüzü açıyor” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü Türk ihracatçısına yarıyor. En son BM Genel Kurulu’ndaki Filistin oylamasında da tescillenen bu söz, ihraç pazarlarında Türk malına ilgiyi artırdı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Afrika ziyaretinde kendisinin de olduğunu belirterek “Afrika herkesin gözünün üzerinde olduğu bir pazar. Bizi çok sevdiklerini gördük. Cumhurbaşkanı ve bakanlarımızın da orada olması, Türkiye’yi birinci tercih edilen ülke haline getiriyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü bizim önümüzü açıyor. Türk ürünlerini tercih ediyorlar” dedi.
FUARA 40 BİN YABANCI
Türkiye’nin Afrika ile kültürel ve tarihi bağları bulunduğunu da anlatan Güleç “Ziyaret sırasında Afrikalı işadamları ‘neden daha önce gelmediniz’ diye sordu. Bu da son dönemde siyaseten gelen yakınlıktan kaynaklanıyor. Bundan istifade etmemiz lazım” dedi. Ahmet Güleç bu ilginin 23-28 Ocak tarihleri arasında Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile ortaklaşa CNR EXPO’da düzenleyecekleri CNR İMOB Uluslararası Mobilya Fuarı’nda da kendini göstermesini beklediklerini anlattı. “15 yılda dünya mobilya ihracatında 23’üncü sıradan 12’nci sıraya çıktık. Hedefimiz 2023’te ilk beşe girmek” diyen Güleç bu yıl 3 milyar dolar ihracat hedefliklerini belirterek “Bu ihracatın 1 milyar dolarlık bölümünün İMOB Fuarı’nda bağlantısını yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Güleç, yurtdışından bu fuara 40 bin yabancı alıcıyı getireceklerini belirterek “Fuara 450 firma katılıyor. Bu firmalar bin markanın ürünlerini sergileyecek. Büyüklük açısından Avrupa’da ikinciyiz. Milano ile yarışıyoruz. Fuara yoğun katılım var. Yaklaşık 100 firma yer yokluğundan dışarıda kaldı. Gelmek isteyen yabancı firmalara da yer veremedik” dedi.
YOĞUN KATILIM VAR
Fuara İngiltere, İtalya, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden de yoğun katılım olacağını anlatan Güleç, “Tasarımda öncü olan İtalyanlar artık tasarımlarını dışarıda yapıyorlar. Onlar da yeni fabrika ve iş ortağı aramak için gelecekler. Benim firmamla bile görüşüyorlar. Dünyanın meşhur tasarımcıları artık Türk mobilyacılarla çalışmak istiyor” dedi.
BEREKETLİ BİR YIL GEÇİRDİK
Geçen yıl mobilya ihracatını 2.5 milyar dolardan 2.7 milyar dolara çıkardıklarını anlatan Güleç “2017 bereketli bir yıl oldu. Ağaç ve orman ürünlerini ise 4 milyar dolardan 4 milyar 150 milyon dolara çıkarttık. İç pazarda ise KDV indirimi sektörü ciddi anlamda motive etti. Bize 10 milyar TL ek satış getirdi. Toplam üretimdeki ciromuz ise 12 milyar dolar oldu” dedi. 300 bini direkt toplam 500 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Güleç son 15 yılda ihracat kilogram fiyatını 2 dolarlardan 3.70 dalara çıkardıklarını da anlattı. Güleç “36 bin mobilya üreticisi var. 10 bini ihracat yapıyor. 1 milyon doları ihracat yapan firma sayısı her yıl yüzde 10 artıyor. Şu anda 1 milyon dolar ihracat yapan firma 600’e ulaştı. Bu yıl 650’yi bulur” dedi.
FİLİSTİN ZAFERİNİN KATKISI BU YIL OLACAK
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, “BM Genel Kurulu’ndaki Filistin zaferinin ekmeğini 2018 yılında yiyeceğiz” dedi. Mete, “İhracatımızda AB ve Ortadoğu pazarlarının payı yüzde 80 oranındadır. Sıkışan Avrupa pazarından dolayı Uzak Doğu ülkelerine yöneliyoruz. Dünya fiyatlarıyla üretim yapıp ihracat yapıyoruz” dedi. Birlik olarak 2017’de 6 milyar 373 milyon dolar olarak yaptıklarını anlatan Mete şunları söyledi: “2023 hedefleri adına bunu yeterli görmüyoruz ve 2018 için ana hedefimiz bu rakamları daha da yukarıya çekmek olacaktır. Yurt dışı ve yurt içi fuarlara, ticaret heyetlerinin yanında çeşitli organizasyonlarla potansiyel gördüğümüz bölgelere yönelik tanıtımlara, yurt içinde ihracat yapma potansiyeli olan firmaları teşvik etmeye ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye uluslararası nitelikte bir gıda fuarı kazandırmak amacıyla ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ‘CNR Food İstanbul 2018’ fuarına bu sene de destek vermeyi sürdüreceğiz. Geçen yıl CNR Food’a 300’e yakın ithalatçı katıldı. Bu sene 2 katını hedefliyoruz. Bu fuarlar her sektöre katkı sağlıyor. Ayrıca daha iyi bir ihracat ortamı sağlamak için firmaların karşılaştığı sıkıntıları gidermek için Bakanlıklar ve diğer kurumlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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