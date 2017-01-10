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Dünya Bankası Küresel Büyüme Beklentileri'ni aşağı çekecek

Dünya Bankası, 'Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun (GEP) Ocak 2017 sayısını gece yarısı yayımlayacak.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Dünya Bankası'nın yayımlayacağı raporda revizyona gitmesi öngörülüyor. Banka, Ocak ayında beklenen 2,9'luk Kürüsel Büyüme Beklentisi'ni 2,4'e düşürüyor.
 
Dünya Bankası'nın resmi sitesinde Grup Başkanı Kim'in de görüşlerine yer verilen bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; küresel ihracatın zayıflığı, azalan sermaye kaynakları ve petrol gibi değerli ticaret ürünlerindeki dalgalanmalar gelişmeyi aşağı çekecek. 
 
Açıklamada jeopolitik belirsizliklerin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme beklentilerinde hayal kırıklığına neden olduğuna dikkat çekildi. Dünyadaki çeşitli olumsuzukların emtia (ham madde veya ara madde) fiyatlarına etkisnin, büyümeyi yavaşlattığına da değinildi.
 
Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, ekonomik büyüme için en önemli itici gücün yoksulluğun azaltılması olduğunu ifade etti. Kim, emtia ticaretindeki zayıflamanın yoksulluk oranının artması, dolayısıyla küresel büyümenin beklentilerin altına düşmesine neden olduğunu belirtti.
 
Büyümenin önündeki engellere dikkat çekilen açıklamada, acil önlem planlarının devreye sokulması ve refahı artırmak için gerekli reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

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