Dünya devinden 2’nci 50 yıl sözü

Herkes için otomobil sloganıyla kurulan TOFAŞ, Türkiye’deki 50’nci yılını geride bıraktı. Merhum Vehbi Koç’un ilerici vizyonu ve girişimleriyle, Koç Holding ve Fiat ortaklığında, 1968 yılında temeli atılan Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu. Son iki yılda Türkiye otomotiv sanayisinin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkan Tofaş, kuruluşunun 50’nci yılını İstanbul’da kutladı. TOFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen gecede konuşan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, geçen 50 yılı bir başlangıç olarak gördüklerini söyledi.

100 YILI KUTLAYACAĞIZ

John Elkann şunları söyledi: “Bu sağlam ortaklığın gelecekte de iyi bir şekilde devam edeceğine eminim. TOFAŞ sadece öncü, tam gelişmiş bir üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda son teknolojiye sahip Ar-Ge merkezi ile de etkileyici kabiliyetini ortaya koymaktadır. Tofaş Ar-Ge Merkezi, 600 çalışanı, 18 bin metrekarelik laboratuvar ve ofis alanı ile Avrupa’daki iki en büyük Fiat Chrysler Automobiles Ar-Ge merkezinden biridir. Ben, bundan sonraki 50 yılı yeni bir başlangıç olarak görüyorum; Tofaş, büyük zorluklarla mücadele edebilecek, kazandığı deneyimi uzun yıllar sürdürecek ve büyümeye devam edecek tüm becerilere sahiptir; 2068 yılında ortaklığımızın 100 yıllık başarısını kutlayacağımıza eminim.”

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu da “Önümüzdeki 50 yılda bizi bekleyen değişimin boyutları bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha büyük olacak. Hedefimiz ilk 50 yılda yakaladığımız başarıyı sürdürmek” dedi.

Başarılı projelere imza attık

Ömer M. Koç yaptığı konuşmada “Koç Topluluğu’nun lokomotif şirketlerinden biri olan TOFAŞ, önemli atılımlarla büyümesini ve gelişmesini sürdürdü. Son yıllarda tarihi yatırımlar gerçekleştirdi ve üretim rekorları kırdı. Bugün en kuvvetli dönemini yaşıyor. Koç ve Fiat’ın uzun yıllara dayanan ortaklığıyla pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik” dedi. Koç “Uzun vadeli bakış açımızla, ayrıca Türkiye’ye ve Tofaş’a olan inancımızla yatırımlarımıza devam ettik. TOFAŞ, FCA’in Avrupa’daki önemli üretim merkezlerinden biri oldu. Gelişmiş Ar-Ge merkezinin gücüyle, hem otomobil hem de ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olarak, Türkiye’de diğer üreticilerden farklı konuma ulaştı. Yarattığı dış ticaret fazlası ve istihdamla ülkemize ve otomotiv endüstrisine önemli katma değer sağlayan bir sanayi devine dönüştü. Tofaş’ın hikâyesi, iki büyük grubun samimi işbirliğinin güzel örneklerinden biri oldu” diye konuştu.