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Mercedes Benz'den sonra Hyundai Türkiye'ye yatırım yapmak için kolları sıvadı

Fitch'in Türkiye için açıkladığı 'yatırım yapılamaz' notu adeta suya düştü. Mercedes Benz'den sonra dünyaca ünlü bir marka daha Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararı aldı.

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Bir süredir Türkiye'nin notunu 'yatırım yapılamaz' seviyesinde tutan S&P, geçtiğimiz hafta not görünümünü de negatife çekerek daha fazla indirime gidebileceği sinyalini verdi. Fitch de, bu açıklamadan saatler sonra Türkiye'nin notunu 'yatırım yapılamaz' seviyesine indirdi. Dünya devi markalar ise her iki kuruluşa nispet yapar gibi peş peşe Türkiye'deki yatırımlarını arttıma kararı alıyor.
 
Alman otomotiv markası Mercedes Benz, geçtiğimiz günlerde aksaray'daki yatırımlarını kapasite olarak iki katına çıkarma kararını açıklamıştı. Şimdi ise Güney Koreli Hyundai, enerji alanında Türkiye'ye bir üs kurup 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaya hazırlanıyor.
 
'TÜRKİYE HALA GÜVENLİ LİMAN' 
 
Güney Koreli marka Hyundai, enerji sektöründe Türkiye'de Ruha Elektrik ile çalışıyor.
 
Ruha Elektrik Türkiye Genel Koordinatörü Sinan Adıgüzel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye bazı çevrelerin aksine yatırım açısından güvenli bir liman olarak görülüyor. Bunun göstergeleri olarak Hyundai'nin  enerji sektöründe ülkemize böyle bir yatırım yapması gösterilebilir." diye konuştu. 
 
'ÇEVRE ÜLKELERE İHRACAT'
 
Adıgüzel, “Ülkemizde üretilecek Hyundai marka devre kesici, kontaktör, kompak şalter, termik röle gibi ürünlerin Türkiye üzerinden başta Avrupa, Rusya ve Orta Doğu olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihracatı yapılarak ülkemizin prestiji artacak ve ülke ekonomisine çok önemli katkıları olacaktır." açıklamalarında bulundu.
Öte yandan fabrikanın İstanbul Silivri'ye kurulması planlanıyor. (Kaynak:İHA-Haber7)

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