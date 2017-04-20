General Motors'un Valencia'daki fabrikalarına el konuldu

General Motors fabrikalarına el konuldu. Firmanın, Valencia bölgesinde yer alan tüm fabrikalarına el konulmasının 2 bin 768 işçi ve 79 bayi için onarılması zararlara yol açacağı bildirildi.

TÜM ARAÇ VE ÜRÜNLER İLLEGAL OLARAK FABRİKADAN ALINDI

General Motors'un Valencia bölgesindeki yer alan fabrikalarına el konulmasınınn ardından firma şu açıklamalarda bulundu:

"Dün, General Motors Venezolana fabrikasına beklenmedik şekilde kamu otoritesi tarafından el konuldu. Buna ek olarak, araçlar gibi başka varlıklar da kamu otoriteleri tarafından illegal olarak fabrikadan alındı"

Yapılan açıklamada, tesise el konulmasının 2 bin 768 işçi ve 79 bayi için onarılması zararlara yol açacağı da savunuldu.

Ülkenin ekonomik krizi, gıda üreticileri ve ilaç firmaları da dahil olmak üzere diğer birçok ABD şirketine zarar verdi. Venezuela operasyonlarını giderek artan sayıda kendi konsolide hesaplarından çıkarıyorlar.