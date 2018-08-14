Dünya savunma ligine 4 Türk girdi

Listede ASELSAN 55, TUSAŞ 64, ROKETSAN 96. ve STM 97. sırada kendilerine yer buldu. ASELSAN, 2016’da 1 milyar 195 milyon dolar olan cirosunu geçen yıl 1 milyar 424 milyon dolara çıkartarak ilk kez 2006’da girdiği listedeki sıralamasını yükseltmeye devam etti.

ATAK İLE HÜRKUŞ

ANKA insansız hava aracı, ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TUSAŞ ise 2011 verileriyle listeye ilk kez 83. sıradan giriş yaptı.

İLK KEZ YER ALDI

ROKETSAN, geçen yıl dahil olduğu listede bu dönem 376 milyon dolarlık cirosuyla yer buldu. STM ise 369 milyon dolarlık cirosuyla bu yıl ilk kez listede yer aldı. Öte yandan Defense News Top 100’ün ilk sırasında 47 milyar 985 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, ikinci sırasında 23 milyar 573 milyon dolarla Raytheon Company, üçüncü sırasında 22 milyar 380 milyon dolarla BAE Systems, dördüncü sırasında 21 milyar 700 milyon dolarla Northrop Grumman ve beşinci sırasında 20 milyar 561 milyon dolarla Boeing bulunuyor.