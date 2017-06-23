İnsani Yardım 2017 Raporu'na göre dünyanın en cömert ülkesi Türkiye

2016 yılında 47 ülkedeki 164,2 milyon insan iç çatışmalar, doğal afetler ve kuraklıktan dolayı yardıma muhtaç hale geldi. Bunların çeyreğinden fazlası ise Yemen, Suriye ve Irak'ta yer alıyor. 2016 yılı öncül verilerine göre Türkiye, ABD’nin ardından 6 milyar dolar insani yardım tutarıyla en çok insani yardım yapan ikinci donör ülke oldu. Türkiye’yi İngiltere, Almanya, AB kurumları, İsveç ve Japonya takip etti. Türkiye’nin insani yardımları, bir önceki yıla göre yüzde 119’luk rekor bir artış kaydetti. İnsani yardımların milli gelire oranında ise yüzde 0,75’lik oranla Türkiye bir kez daha ‘Dünyanın En Cömert Ülkesi’ unvanını elde etti. 2016 yılında toplamda 27,3 milyar dolar tutarında insani yardım yapıldı. Türkiye ise tek başına bu rakamın yüzde 22’sini (5’te birinden fazlasını) karşıladı.

Raporu hazırlayan Kalkınma İnisiyatifi Kuruluşu, istatistiklere yer verirken Türkiye’nin bu başarısını ‘insani yardımların çoğunun Suriyeli mültecilere yapıldığı’ gerekçesiyle karşılaştırılabilir olmadığı şeklinde değerlendirerek, Türkiye’yi tablolarda farklı renklerle göstermek suretiyle gölgelemeye çalışsa da dünyanın her yerinde mazlum ve yardıma muhtaç insanların yanında olan Türkiye bir kez daha insani yardımlar alanındaki üstün gayretini ispatladı.

56 ülkede 58 ofisi ile dünyanın dört bir yanında eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, uzman eğitimleri, su-sanitasyon gibi birçok alanda uzun vadeli ve kalıcı projeler gerçekleştiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), insani yardım faaliyetleri ile de birçok coğrafyada Türkiye’nin yardım elini mazlum coğrafyalara ulaştırıyor. TİKA, küresel düzeyde terörün yol açtığı mağduriyetleri gidermek amacıyla Sri Lanka’dan Somali’ye, Nijer’den Irak’a kadar birçok ülkede projeler gerçekleştiriyor. TİKA, bu yıl içerisinde açlık ile mücadele eden Somali, Yemen, Sudan, Güney Sudan, Irak, Filistin başta olmak üzere Kolombiya’dan Myanmar’a kadar birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı. Ramazan ayında insani yardım faaliyetlerine hız veren TİKA, Brezilya’dan Myanmara, Somali’den Yemen’e, Makedonya’dan Endonezya’ya kadar yaklaşık 70 ülkede özellikle yetimlere yönelik iftar, gıda ve temel ihtiyaç maddesi dağıtımını içeren programlar düzenledi.