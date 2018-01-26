Dünyanın konutunda Türkiye damgası

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığının yurt dışı müteahhitlik hizmetleri raporundan derlediği bilgilere göre, sektör, yurt dışında ilk işin alındığı 1972'den geçen yılın sonuna kadar 119 ülkede, 354 milyar 648 milyon dolarlık 9 bin 258 proje üstlendi.



Türk müteahhitlerin sadece geçen yıl yurt dışında aldıkları proje adedi 241'i, bedeli de 14 milyar 666 milyon doları buldu.



Yurt dışında 1972'den 2017 sonuna kadar üstlenilen işlerin bölgesel dağılımında, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu ülkeleri öne çıktı. Bu dönemde, yurt dışında üstlenilen projelerde ilk sırayı yüzde 19,4'lük payla Rusya aldı. Bu ülkede 68 milyar 788 milyon dolarlık iş üstlenildi. Rusya'yı, yüzde 13,2'lik pay ve 46 milyar 844 milyon dolarlık toplam projeyle Türkmenistan izledi. Üçüncü sırada ise yüzde 8,1'lik pay ve 28 milyar 875 milyon dolarlık projeyle Libya yer aldı. Irak, yüzde 7'lik pay ve 24 milyar 827 milyon dolarlık projelerle dördüncü oldu.

Tanzanya ilk kez geleneksel pazarları geçti

Geçen yıl üstlenilen yurt dışı müteahhitlik işlerinde ise yüzde 17,3'lük pay ve 2 milyar 531 milyon dolarlık projeyle ilk sırayı Tanzanya aldı. Tanzanya'yı, yüzde 14,1'lik pay ve 2 milyar 72 milyon dolarlık projeyle Suudi Arabistan izledi. Rusya'da üstlenilen projeler yüzde 12,1'lik pay ve 1 milyar 771 milyon dolar tutarla üçüncü sıraya yerleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik projeler yüzde 9,1'lik pay ve 1 milyar 331 milyon dolarlık projeyle dördüncü oldu.



Rapora göre, ilk kez bir Sahra Altı Afrika ülkesi, geleneksel pazarlar olan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu ülkelerinin önüne geçerek, en fazla proje üstlenilen ülke konumuna geldi.



Türk müteahhitlerin bugüne kadar üstlendikleri işler sıralamasında ilk sırada konut yapım projeleri yer aldı. Bu alanda, 46 milyar 865 milyon dolarlık iş yapıldı. Konut projelerini, 45 milyar 743 milyon dolarla karayolu, tünel ve köprü, 29 milyar 396 milyon dolarla ticaret merkezi yapımları izledi. Havalimanı projelerinde 24 milyar 357 milyon dolarlık iş üstlenilirken, enerji santrali yatırımları 23 milyar 848 milyon dolarlık tutara ulaştı.



Geçen yıl yurt dışında üstlenilen işlerde de ilk sırayı 2 milyar 844 milyon dolarlık projeyle konut yapımı aldı. Konut yapımını, 2 milyar 681 milyon dolarla demiryolu, 2 milyar 413 milyon dolarla enerji santrali projeleri izledi. Türk müteahhitler, geçen yıl yurt dışında 1 milyar 686 milyon dolarlık havalimanı yapım işi üstlendi. Karayolu, tünel ve köprü alanında ise 1 milyar 605 milyon dolarlık proje gerçekleştirildi.

Yeni hedef Sahra Altı Afrika

Ekonomi Bakanlığının raporuna göre, son yıllarda yapılan girişimlerle Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu gibi geleneksel pazarlara, Liberya, Çad, Ruanda, Şeyseller, Sri Lanka, Çekya, Estonya, Madagaskar, Malavi ve Vietnam'ın eklenmesiyle proje üstlenilen ülke sayısı 119'a yükseldi.



Bakanlığın faaliyetleri kapsamında Sahra Altı Afrika'ya yönelik "hedef ülke" çalışması gerçekleştirilirken, Etiyopya, Nijerya, Mozambik ve Gana öncelikli ülkeler olarak ön plana çıktı.