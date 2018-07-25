ECB öncesi dövizler düşüşte

Reel kesim güven endeksi Temmuz´da 1.9 puan düşüşle 102.7 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası´nın İktisadi Yönelim Anketi´ne katılan işyerlerinin yüzde 51.1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16.1'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6.5'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.2'ye gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70.3'e yükseldi.

Merkez Bankası kararı sonrası yüzde 3.33 düşüşle 92 bin 133 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), bugün kapanışta yüzde 3.51 artışla 95 bin 368 puana yükselerek dünkü kayıplarını geri aldı.

BIST Bankacılık Endeksi ise günlük yüzde 6.41 yükselişle 117 bin 879 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 5.09 düşüşle 17.72´e geriledi.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.05 düşüşle gelişen ülke paraları karşısında değer kaybederek 94.47 düzeyine geriledi. 2018´in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.43- 94.67 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşe bağlı yüzde 0.09 yükselişle 1.1696 düzeyinde.

Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump´ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley´nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.73, euro 5.54 ve sterlin 6.21 liraya kadar inmişti.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.8306 ve en yüksek 4.8876 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.98 düşüşle 4.82-4.83 lira aralığında,

- en düşük 5.6536 ve en yüksek 5.7141 lirayı gören euro günlük yüzde 0.96 düşüşle 5.64-5.65 lira aralığında,

- en düşük 6.3623 ve en yüksek 6.4302 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.89 düşüşle 6.35-6.36 lira aralığında işlem görüyor.