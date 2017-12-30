İstanbul-Edirne arası 75 dakikaya iniyor

Başbakan Yıldırım Edirne'de partisinin kongresinde gündeme ilişkin konuları değerlendirirken bir de proje müjdesi verdi.

EDİRNE'YE HIZLI TREN MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım, İstanbul- Edirne arası hızlı tren projesinden bahsederek, "Edirne'ye hızlı tren geliyor hayırlı olsun. 2018'in ilk aylarında kazmayı vuruyoruz. Edirne- İstanbu arası 1 saat 15 dakika olacak." dedi.

İstanbul Halkalı ile Edirne hattını bağlayacak ve yeni bir rotada gidecek hızlı trenin saatte 200 km hızla 1 saat 15 dakikalık sürede taşıma yapacak.

En az 3 yıl sürecek proje bitiminden itibaren 6 ay boyunca test edildikten sonra hizmete girecek.

SÜRE 1 SAAT KISALACAK

Edirne Valisi Günay Özdemir daha önceden yaptığı açıklamalarda "Hızlı trenin bu sene içerisinde ihalesi yapılacak. 2020 yılında hizmete girdiğinde İstanbul'a ulaşım 45 dakika veya 1 saate düşecek. Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman, Çanakkale'den İstanbul'a gelen ulaşımın yine Keşan-Tekirdağ bölgesinden geçerek İstanbul ve İzmir'le böyle bir bağlantımız olacak. Tarihteki İpek Yolu güzergahları ve ekonomik anlamdaki güzergahlara bakıldığında, Edirne hem hızlı trenle hem de diğer ulaşım araçlarıyla, üçüncü köprünün yapılmasından sonra çok daha dünya ile entegre olmuş şehir olacak" ifadesinde bulunmuştu.