Ehliyet sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı 17 Aralık Cumartesi günü yapıldı.

Ehliyet sınavı sonuç, soru ve cevaplarına http://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

SINAVDA ÇIKAN SORU SAYISI

İlk Yardım 12

Trafik ve Çevre 23

Araç Tekniği 9

Trafik Adabı 6

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

- B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

- A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

- A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

- C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

- Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

- Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

- ‘Sürücü olur’ sağlık raporunu almış olmak.

- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Ehliyet sonuçlarında kazanan adaylar, 2 yıl olmak üzere stajyer ehliyet belgesine sahiptir. Bu süre zarfında; 5 kez kırmızı ışık ihlali olursa, 5 kez hız limiti aşılırsa, 2 yıl süre zarfında toplam ceza 75 puan olursa, ölümcül veya yaralanma kazasına suçlu görünürse, stajyer ehliyet belgesi geri alınacak ve normal ehliyet belgesi verilmeyecek. 2 yıl sonra trafik kurallarına uyan ve yapılmaması gerekenlere dikkat eden stajyerehliyet belgesine sahip olan sürücü, 1 yıl içerisinde normal ehliyet belgesini alabilir.

2017'NİN VERGİ VE HARÇLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre; yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezaları Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse yüzde 3,83 artacak.

2017 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından açıklanana Ekim ayına ilişkin enflasyon verileriyle netleşti. Ekim'de yüzde 3.83 artan 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE verisine göre; yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezaların, Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse yüzde 3,83 olan yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Bakanlar Kurulu, 2017 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını, TÜİK’in bu verisini esas alarak aralık ayı içinde açıklayacak. Bakanlar Kurulu’nun bu oranı yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin 623 lira olan motorlu taşıtlar vergisi 646,8 lira, 1301-1600 cm3 arası otomobiller için bin 35 lira, 1601-1800 cm3 arası otomobiller için bin 827 lira olacak. 6 aylık pasaport harcı 115,9 liraya,1 yıllık pasaport harcı 169,5 liraya, 10 yıllık pasaport harcı 645 liraya yükselecek. B sınıfı için ehliyet harcı 418,3 liraya çıkacak. Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47,7 lira olacak. Yeni rakamlarla kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 209 liraya yükselecek.