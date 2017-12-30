Ekonomiden yeni yıla güzel başlangıç

1- SON İŞLEM GÜNÜNDE TARİHİ ZİRVE

orsa son işlem gününde coşarak yeni yıl için de umut verdi. Yeni yılın ilk işlem günü olan 2 Ocak’a 77 bin 754 puandan başlayan Borsa İstanbul, yıl içinde peş peşe kırdığı rekorları yılın son gününde de tekrarladı. Borsa yılın son işlem gününde peş peşe tüm zamanların zirvesini gördü. İlk seansta bir ara 115.102 puanı gören Borsa İstanbul 2. seansta ise bu rakamı 115 bin 826 puana kadar taşıdı. Borsa İstanbul günü ise yüzde 0.7 artışla 115 bin 333 puanlık tarihi kapanış rekoruyla tamamladı. Böylece Borsa İstanbul bir yılda yatırımcısına yüzde 48 kazandırmış oldu.

BORSAYA KOŞTULAR

Kredi Garanti Fonu, büyüme yanlısı tedbirler ve riskli varlıklara olan iştahın artması gibi unsurların, yatırımcıları Borsa’ya ittiğini belirten uzmanlar bu dönemde Borsa’ya 2.5 milyar dolar da yabancı sermaye akışı olduğuna dikkat çektiler. Uzmanlar ABD ile vize sorununun kalkmasının ardından Türk Lirası varlıklara artan ilginin devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini, olası düşüşlerde ise 112.500 puanın destek konumuna geldiğini ifade ettiler.

YÜKSELİŞ SÜRECEK

Analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında diğer borsalara göre ucuz kaldığını ve fazlaca iskontolu olduğunu belirterek, gelecek yıl global ortamın destekleyici olmaya devam etmesi durumunda endekste rekorların devam edeceğini bildirdiler. Garanti Yatırım’ın 2018 beklentilerini içeren raporunda mevcut endeks hedefinin 124.000 seviyesinde bulunduğu belirtilerek, “Yukarı doğru her hareket borsamız için yeni rekor seviyeler anlamına gelecek. 2018 yılında hem bankaların hem de banka dışı sanayi ve hizmet alanında faaliyet gösteren şirketlerin olumlu finansal sonuçlar açıklamalarını bekliyoruz. Bu da şirketlerin borsa performansına yansıyacaktır. 2018 yılında Türk borsasının performansının benzer borsalara göre daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çünkü mevcut durumda borsamızın değerlemesi 12 aylık ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanı bazında yüzde 35-40 gibi çok ciddi bir iskontoya işaret ediyor” denildi. Alnus Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Burak Demirpehlivan ise yılında doların daha fazla zayıflayabileceğini belirterek “Piyasalar dolar kuvvetlenecek algısıyla hareket etse de bu beklentiler özellikle 2018’in ilk çeyreği için rafa kalktı. İlk çeyrekte enflasyon beklentilerini değiştirebilecek bir FED’le karşılaşmayacağız.. Bu durum doların daha fazla zayıfladığı bir ortama çanak tutabilir” yorumunu yaptı. Demirpehlivan, gelişen piyasaların dolara karşı 2. çeyrekte değer kazancının derinleşebileceğini kaydetti.

BITCOİN’E DİKKAT

20018’de petrol fiyatlarında yukarı hareket beklediğini kaydeden Demirpehlivan, altın fiyatlarına ilişkin olarak ise “1.309 dolar seviyesinin ötesine çıkabilecek kadar kuvvetli bir ortam var” dedi. Demirpehlivan, Bitcoin için ise gelecek yıl dalgalı seyir olabileceğini, yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ifade etti.