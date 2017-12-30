Ekonomiden yeni yıla güzel başlangıç
Borsa yılın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, 1 yılda da yatırımcısına yüzde 48 kazandırdı. Uzmanlara göre borsa, dolar bazında hâlâ yüzde 40 daha ucuz. O yüzden yükseliş yeni yılda da sürecek.
1- SON İŞLEM GÜNÜNDE TARİHİ ZİRVE
orsa son işlem gününde coşarak yeni yıl için de umut verdi. Yeni yılın ilk işlem günü olan 2 Ocak’a 77 bin 754 puandan başlayan Borsa İstanbul, yıl içinde peş peşe kırdığı rekorları yılın son gününde de tekrarladı. Borsa yılın son işlem gününde peş peşe tüm zamanların zirvesini gördü. İlk seansta bir ara 115.102 puanı gören Borsa İstanbul 2. seansta ise bu rakamı 115 bin 826 puana kadar taşıdı. Borsa İstanbul günü ise yüzde 0.7 artışla 115 bin 333 puanlık tarihi kapanış rekoruyla tamamladı. Böylece Borsa İstanbul bir yılda yatırımcısına yüzde 48 kazandırmış oldu.
BORSAYA KOŞTULAR
Kredi Garanti Fonu, büyüme yanlısı tedbirler ve riskli varlıklara olan iştahın artması gibi unsurların, yatırımcıları Borsa’ya ittiğini belirten uzmanlar bu dönemde Borsa’ya 2.5 milyar dolar da yabancı sermaye akışı olduğuna dikkat çektiler. Uzmanlar ABD ile vize sorununun kalkmasının ardından Türk Lirası varlıklara artan ilginin devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini, olası düşüşlerde ise 112.500 puanın destek konumuna geldiğini ifade ettiler.
YÜKSELİŞ SÜRECEK
Analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında diğer borsalara göre ucuz kaldığını ve fazlaca iskontolu olduğunu belirterek, gelecek yıl global ortamın destekleyici olmaya devam etmesi durumunda endekste rekorların devam edeceğini bildirdiler. Garanti Yatırım’ın 2018 beklentilerini içeren raporunda mevcut endeks hedefinin 124.000 seviyesinde bulunduğu belirtilerek, “Yukarı doğru her hareket borsamız için yeni rekor seviyeler anlamına gelecek. 2018 yılında hem bankaların hem de banka dışı sanayi ve hizmet alanında faaliyet gösteren şirketlerin olumlu finansal sonuçlar açıklamalarını bekliyoruz. Bu da şirketlerin borsa performansına yansıyacaktır. 2018 yılında Türk borsasının performansının benzer borsalara göre daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çünkü mevcut durumda borsamızın değerlemesi 12 aylık ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanı bazında yüzde 35-40 gibi çok ciddi bir iskontoya işaret ediyor” denildi. Alnus Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Burak Demirpehlivan ise yılında doların daha fazla zayıflayabileceğini belirterek “Piyasalar dolar kuvvetlenecek algısıyla hareket etse de bu beklentiler özellikle 2018’in ilk çeyreği için rafa kalktı. İlk çeyrekte enflasyon beklentilerini değiştirebilecek bir FED’le karşılaşmayacağız.. Bu durum doların daha fazla zayıfladığı bir ortama çanak tutabilir” yorumunu yaptı. Demirpehlivan, gelişen piyasaların dolara karşı 2. çeyrekte değer kazancının derinleşebileceğini kaydetti.
BITCOİN’E DİKKAT
20018’de petrol fiyatlarında yukarı hareket beklediğini kaydeden Demirpehlivan, altın fiyatlarına ilişkin olarak ise “1.309 dolar seviyesinin ötesine çıkabilecek kadar kuvvetli bir ortam var” dedi. Demirpehlivan, Bitcoin için ise gelecek yıl dalgalı seyir olabileceğini, yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ifade etti.
En çok borsa kazandırdı
Rekor üstüne rekor kırarak bu yılı puandan kapatan Borsa İstanbul yatırımcısına bir yılda yüzde 48 kazandırdı. Yılbaşında Borsa İstanbul’a bin lira yatıran yatırımcının parası bin 483 lira olurken, dolar yatırım yapan ise bir yılda sadece 7.7 kazandı. Dolara bin lira yatıran yatırımcının parası bin 77 lira oldu. Son 1 yılda Euro yüzde 23, altın ise yüzde 21 kazandırdı. 2 Ocak’ta altına bin lira yatıran yatırımcı yılın sonunda parasını bin 217 lira yaparken Euro’ya yatıran ise bin 239 lira yaptı.
2- GEÇEN YILIN İHRACATI İLK 11 AYDA AŞILDI
Geçen yıl 142.6 milyar dolar ihracat yapan Türkiye 2017’nin ilk 11 ayında bu rakamı aştı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre yılın ilk 11 aylık döneminde ihracat yüzde 10.4 artışla 143 milyar 213 milyon dolara yükselirken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi bitimine sayılı günler kalan 2017’nin, ihracatçılar açısından son derece olumlu geçtiğini söyledi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) geleneksel ‘Yılbaşı Buluşması’nda konuşan Büyükekşi kendilerinin 2017’yi ‘İhracatta atılım yılı’ ilan ettiklerini ve bu rakamı geçeceklerini söylediklerini aktararak, “İhracatçılarımız sözünü tuttu ve 11 ayda bu rakamı yakaladı. Geçtiğimiz ay OVP revize edildi ve ihracat hedefi 156,5 milyar dolara yükseltildi. Biz, onu da geçtik. 2018 için OVP’de 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Biz 170 milyar doların üzerine çıkmak istiyoruz. Dünya dış ticaretinin 2018’de yüzde 4-5 büyümesi, yaklaşık 17 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. İhracatçılar açısından 10 veriden 9’u pozitif. Bu yüzden inşallah bu hedefi yerine getireceğiz” diye konuştu. Bütün firmalara ihracatçı olmaları çağrısında bulunan Büyükekşi, sürdürülebilir büyümenin ihracatla gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin TİM Dış Ticaret Kompleksi’ndeki ödül töreninde meslekte 20 yılı geçenlere plaket verildi. Plaket alanlar arasında Star Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ ve Akşam Ekonomi Müdürü Ufuk Korcan da yer aldı. Kızılbağ plaketini İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi’den aldı.
Avrupa’ya ihracat yüzde 17 arttı
Gümrük Bankanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 6 milyar 983 milyon dolara ulaştı. Verilere göre AB’nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 46,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 49,1 olarak kayıtlara geçti. Almanya, 1 milyar 376 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke olarak dikkati çekti.
3- TURİZMDE 30 MİLYON BARAJINI GEÇTİK
Turizmde yıl bitmeden gelen son rakamlar yüz güldürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 11 ayda Türkiye’yi 30 milyon 706 bin yabancı ziyaret etti. Türkiye’yi 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.68 arttı. Aylık istatistiklere bakıldığında kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.13 artışla 1 milyon 652 bin yabancı ziyaretçi Türkiye’de ağırlandı.
EN ÇOK RUS GELDİ
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya Federasyonu 4 milyon 647 bin 162 ziyaretçi ile birinci, Almanya 3 milyon 451 bin 897 ziyaretçi ile ikinci, İran ise 2 milyon 314 bin 656 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayına bakıldığında ise en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran 196 bin 393 ziyaretçi ile birinci, Gürcistan 179 bin 429 ziyaretçi ile ikinci ve Bulgaristan da 148 bin 111 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Yılın 11 aylık döneminde yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul birinci olurken, Antalya ikinci, Edirne üçüncü, Artvin dördüncü, Muğla ise beşinci sırada yer aldı. Kasım ayında ise ülkeye giriş en çok sırasıyla İstanbul, Edirne, Artvin, Antalya ve Ağrı’daki sınır kapılarından yapıldı.
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