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Ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2 artarak temmuzda 92,2 değerine yükseldi

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

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