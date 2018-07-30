Ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2 artarak temmuzda 92,2 değerine yükseldi Ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.