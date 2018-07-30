Ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2 artarak temmuzda 92,2 değerine yükseldi
Ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
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