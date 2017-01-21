Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, 2016 yılını değerlendirerek Adana SGK’nın yenilikleri hakkında İHA muhabirine açıklama yaptı.

“Prim tahsilatında yüzde 50 artış”

15 Temmuz darbe girişimi gibi bir hadisenin Türkiye'de bir daha yaşanmamasını dilediğini ifade eden Canpolat, “2016 yılının ortasında çok üzücü bir olay yaşadık. Vatanımıza Milletimiz inşallah böyle günler daha yaşamaz. 2016’yı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. 2016’nın ilk yarısında prim tahsilatı yönünden çok iyi bir performansımız vardı. Normalde bir önceki yıla göre ortalama yüzde 50 artış var icra tahsilatında. Prim tahsilatının da yüzde 95’ini tahsil ediyoruz” dedi.

“Taksit ödemesinin yüzde 95’i yapıldı”

2016 yılının son döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çıkan 6736 sayılı kanun hakkında da konuşan Bilal Canpolat, “Bu kanunla toplam prim alacağımızın yüzde 82,32’sini yapılandırdık. Bu yüzde 82,32’sinin ilk taksit ödemesinin yüzde 95’ini tahsil ettik. Bu bizim için çok ciddi ve önemli bir rakam. Çok düşük bir kayıp var. Biz o kayıpları da sistemlerde oluşan arıza nedeniyle vatandaşlar paralarını emanet hesaplara aktardı. Bundan olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“Suriyeliler Adana’da işsizliği arttırmıyor”

Suriyelilerin Adana’da ki işsizlik oranında oynama yapmadığını sözlerine ekleyen SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, “Sigortalı sayısında her dönemde artış var düşüş yok” ifadelerini kullandı. Canpolat, daha sonra şöyle devam etti:

“2010 ile 2015 yılları arasında ki yaptığımız bir istatistik var kendi çalışmam. Bu Suriyelilerin Adana’da ki işsizliğe oranı ne olduğunu baktığımız zaman ciddi bir oynama yok. Sigortalı sayısında aşağı düşüş yok. Her dönem belli miktarda artış var. Bu insanlar sigortalı kayıt dışılığın en fazla olduğu yerlerde tarım ve inşaat sektöründe çalışıyorlar. Bazılar iş yeri açıyor. Onda da ikametgah teskeresi alıyorlar. Ondan sonra 9 numaralı kimlik alıp çalışma belgesi alıyorlar. O belgeler olmadan iş yeri açmaları yasak. Yasal olmadan iş yeri açanı tespit ettiğimiz zaman cezai işlem uyguluyoruz.

“Emekli maaşı bağlama süresi 10-15 güne düşecek”

2017 yılında emekli maaşı bağlanma süresini kısaltmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Canpolat, “2017 yılından beklentimiz geçen yıldan daha iyi olacağını düşüyoruz. Gerekli tedbirleri alacağız. Biz, emekliliği gelmiş kişilerin emeklilik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunların şuanda ki aylık bağlama oranımız 21 gün. Bu süre 35 güne de çıkabiliyor. 10 güne de düşebiliyor. Ortalama 21 günde bağlanıyor. Kuruma dilekçe verdiğin zaman bile maaşı takip eden ayın başından itibaren aylık bağlanıyor. Bunu 10-15 günlere çekmeyi düşünüyoruz. Bunun için yaptığımız bir çalışma da var. İnternet üzerinden randevulu emeklilik sistemi var. Burada şahıs randevu alıyor. Randevu tarihinde gelip uzman ekibimizden bilgiler alıp işlemlerini başlatıyor. Biz bu sistem ile kirli bilginin önüne geçmeye çalışıyoruz. Dışarıda kulaktan doğma bilgilerle mağdur olan çok vatandaşımız var. 1-2 güne düşürülmesi zor olur ama. Bizim hedefimiz dediğim gibi 10-15 günlere düşürmek” şeklinde konuştu.

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, SGK’da primlerin zamanında ödenmiş olmasının işleyişin devamı adına çok önemli olduğunu herkesin zamanında prim ödemeleri yapmasının gerektiğini ileride borçlanma ile primleri öderim dememesi gerektiğini de sözlerine ekledi.