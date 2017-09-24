Emekli maaşı ve promosyonu ne kadar 2017 memur ve emekli maaşına zam var mı

Emekli ve memur maaşları ne kadar? 2018 yılında SGK, SSK ve Bağkur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Emekli promosyonu kaç lira? soruların yanıtları belli oldu. Hem mevcut hem yeni emekliler 450 liraya varan promosyon alırken, bazı bankalar tutarı 500 liraya kadar çıkardı, kimi de ayrıca 150 lira vereceğini duyurdu. Hem 11.5 milyon emekli hem de yeni emekliler, promosyon ile ek gelire kavuştu. Toplu görüşme süreci sona ererken memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zam oranları açıklandı. Emekli ve memur maaşları ile ilgili detayları haberimizde sizler için derledik. Ajanslardan alınan son bilgilere göre SGK, SSK ve Bağkur emeklilere maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken, bazı bankalar fırsatları artırdı. İşte bankaların emekliler için yaptığı promosyon kampanyaları:



Takvim'in haberine göre, Akbank: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kiralık kasada indirim, kefilsiz kredi ve özel faiz gibi imkanlar sunuyor. DenizBank: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıranlara, her emekli için 100 lira veriyor. Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Fibabanka: Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödüyor. Kredilerde özel faiz oranları uyguluyor.



EK HİZMETLER VAR



Garanti: 450 liraya varan promosyon veriyor. Paramatiklerde özel mönü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde özel faiz oranı sunuyor. ING: 450 liraya varan promosyon veriyor. Yeni emeklilere 2 yeni otomatik fatura talimatıyla 600 liraya varan nakit promosyon kazandırıyor. 12 Ağustos'tan itibaren maaşını ING'den almaya başlayan emeklilere, 1 yeni fatura talimatına 50, 2 yeni otomatik fatura talimatına 150 lira nakit promosyon ödüyor.



İş Bankası: 450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sunuyor. TEB: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ilave 50 lira bonus veriyor. Kredi kartı ücret muafiyeti, çağrı merkezi ve internetten yapılan işlemlerde ücret muafiyeti, özel faizli kredi gibi imkanlar sunuyor..



BÜTÇEYE MALİYETİ 13 MİLYAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memur zammının 2018 bütçesine maliyetinin yaklaşık 13 milyar lira olduğunu açıkladı. Bakan Ağbal, toplam 140 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını ve 27 milyar lira gelir elde edildiğini belirterek, "Bundan sonra artık kimse bir yeniden yapılandırma kanunu beklemesin" dedi. Ağbal, yüzde 4.4'lük büyüme oranını revize edeceklerini de belirtti.



MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz Temmuz ayında Memur ve emekli memurlara yapılan zamlardan sonra yeni yılda süreç nasıl işleyeceği merak ediliyor. Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 558 liradan 2 bin 721 liraya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapıldı.

Bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatılan açıklamada, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 3 artış sağlandığı belirtildi.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının ise bir önceki dönem gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 4,73 artırıldığına işaret edilen açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 genel zam öngörüldüğü, bu yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 5,89 gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, gerçekleşen söz konusu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 558 liradan 2 bin 721 liraya yükselmiştir. 2017 yılı temmuz ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 6,92 artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 750 liradan bin 871 liraya yükselmiştir. Bu dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,89 oranında artış sağlanmıştır. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 402 liradan bin 485 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı ise bin 256 liradan bin 330 liraya yükselmiştir.

Söz konusu artışlarla birlikte 2017 yılının tamamında kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda yüzde 10,1, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise kümülatif bazda yüzde 10,9 zam yapılmıştır."

Açıklamaya göre, söz konusu artışlar neticesinde 2017 yılı ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları şöyle:

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2017 Ocak 2017 Temmuz MÜSTEŞAR 1/4 9.787 10.435 GENEL MÜDÜR 1/4 8.589 9.153 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 4.509 4.807 MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 2.773 2.951 ÖĞRETMEN 1/4 3.473 3.699 KAYMAKAM 1/4 7.875 8.406 BAŞKOMİSER 3/1 4.506 4.804 POLİS MEMURU 8/1 3.942 4.201 UZMAN DOKTOR 1/4 5.255 5.605 HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 3.373 3.592 MÜHENDİS 1/4 4.603 4.908 TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 2.887 3.073 PROFESÖR 1/4 7.417 7.916 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.369 4.657 VAİZ 1/4 3.610 3.846 AVUKAT 1/4 4.394 4.684

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

2017 yılı ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla en düşük emekli aylıkları (lira) şöyle: