Emekli maaşına asgari ücret ayarı bekleniyor
SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi formülü yeniden gündeme geldi.
Talepler hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan tüm emekliler zamdan yararlanacak.
Maaş artışları enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde. Ülkemizde en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor.
Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.
Emeklilerden konuyla ilgili çok sayıda telefon geliyor.
667 TL'YE VARAN ZAM
Bu formül, özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında maaş olmayacak.
Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak.
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