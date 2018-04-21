Emekli maaşına asgari ücret ayarı bekleniyor

Talepler hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan tüm emekliler zamdan yararlanacak.

Maaş artışları enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde. Ülkemizde en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor.

Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.

Emeklilerden konuyla ilgili çok sayıda telefon geliyor.

667 TL'YE VARAN ZAM

Bu formül, özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında maaş olmayacak.

Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak.

Halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak.

Maaşı bin 603 liranın altında olan emeklilere zam yapılacak. Bu emeklilerin maaşları bin 603 lira 12 kuruşa tamamlanacak.

Halen en düşük maaş Bağ- Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 100, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.

Formül hayata geçerse, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığında 614,21, en düşük esnaf esnaf emeklisi aylığında 503,12, en düşük SSK emeklisi aylığında 667,52 lira artış yaşanacak.

(Takvim)