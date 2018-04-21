Emekli maaşına asgari ücret ayarı zam oranları 2018 SSK Bağkur emekli zamlı maaşı hesapla

Temmuz ayı memur emekli enflasyon farkı maaş zammı ne kadar?Emekli maaşına asgari ücret ayarı zam oranları nedir? 2018 SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar? olduğu ve 4A 4B 4C emekli statüsü nedir? Yasal hakları neler? soruların yanıtları araştırılmaya devam ediliyor. Emekli maaşına asgari ücret ayarı bekleniyor! SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi formülü yeniden gündeme geldi. Emekli maaşlarına bankaların getirdiği promosyon ödemesiyle birlikte maaş hesapları araştırılan konular arasında. Emekli maaşı alan vatandaşların emekli maaşının yapılacak zam oranlarını ve yeni gelişmelerini yakından takip ediyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, yılda 2 kez enflasyona endeksli zam alıyor. Ocak'ta yüzde 5.69 zam alan emekliler, Temmuz artışını da merakla bekliyor. Emekliler, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe alırken, yeni bir çalışma gündeme geldi. En düşük emekli aylığının asgari ücret ile eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Konuyu dün TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için bir kez daha gündeme taşıdı. Asgari ücretin altında ücret olmayacak. Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak. Formüle göre; halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 603 liranın üzerinde olacak. Talepler hayata geçerse, maaşı bin 603 liranın altında olan emeklilere zam yapılacak.



İlk 3 aylık TÜFE yüzde 2.77 çıkarken, uzmanların tahminlerine göre Temmuz’da memur emeklilerine yüzde 3.5’lik zamma ilaveten enflasyon farkı göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam tahminleri de yükseldi Emekli maaşına asgari ücret ayarı bekleniyor! Talepler hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan tüm emekliler zamdan yararlanacak. Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için enflasyon verilerini merakla takip ediyor. Hem zam oranı hem fark için ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi belirleyici olacak.



Maaş artışları enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde. Ülkemizde en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor.



Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.



Emeklilerden konuyla ilgili çok sayıda telefon geliyor.







667 TL'YE VARAN ZAM



Bu formül, özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında maaş olmayacak.



Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak.

Halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak.



Maaşı bin 603 liranın altında olan emeklilere zam yapılacak. Bu emeklilerin maaşları bin 603 lira 12 kuruşa tamamlanacak.



Halen en düşük maaş Bağ- Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 100, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.



Formül hayata geçerse, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığında 614,21, en düşük esnaf esnaf emeklisi aylığında 503,12, en düşük SSK emeklisi aylığında 667,52 lira artış yaşanacak.



ÇİFTE ARTIŞ GÖRÜNDÜ



Uzmanların tahminleri gerçekleşirse, memur emeklileri enflasyon farkı alabilecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde 3.5'lük zamma ilaveten yüzde 0.5 enflasyon farkı yansıtılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 5 olarak gerçekleşmesi halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükselebilecek.









EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ



Türkiye'deki emekli sayısı 12 milyon civarında. Emekliliğe hak kazanan çalışanların sayısı da gün geçtikçe artmakta. Emekli olan veya emekliliğini bekleyenler için emekli aylığı hesaplama önemli bir işlem. Emekliler emekli aylıkları ile ilgili hesaplamaları internet ortamında gerçekleştirebiliyor.



SGK emekli maaşı hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emekli olacak olan vatandaşların, emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya yarayan SGK işlemidir. Emekli maaşı hesaplama işlemini kişi internet üzerinden birkaç kolay adımla gerçekleştirebilir. SSK (4A) Bağ-Kur (4B) ve emekli sandığı (4C) emekli maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.



4A NEDİR? 4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL ÖĞRENİLİR?



4A; bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. Yani eski adı ile SSK’lı çalışanlar artık 4A kapsamında değerlendirilmektedir.



4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır. E Devlet’ten de sorgulama yapılabiliyor.



4B NEDİR? 4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?



4B statüsünde olanlar hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardır. İsteğe bağlı sigorta ödeyenler de bu kapsamda değerlendirilir. Yani eski adı ile Bağkurlu olanlar artık 4B olarak adlandırılmaktadırç



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet’e gerekli olan TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf yahut tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.



BANKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DURUMDA YAPILAMAZ?



Emeklilerin emekli maaşı hesaplarını değiştirirken bilmeleri gereken önemli bir konu bulunmaktadır. Emeklilerin kredi borcu bulunuyorsa, yine bankaya ait kredi kartı kullanılıyorsa buna ait kredi kartı borcu olmaması, maaşın ek hesabı kullanılıyorsa, ek hesaba ait borcun olmaması gerekir. Bu durumlarda banka değişikliği yapamazlar.









EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.



Eğer 4A SSK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:



– 4A hizmetleri,

– 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir.



Eğer 4B Bağkur maaşı alınıyorsa, aynı işlem için izlenecek adımlar:



– 4B hizmetleri,

– 4B banka ve adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.



Eğer 4C Emekli Sandığı maaşı alınıyorsa, bu maaşın bankaya taşınmasında da:



– 4C hizmetleri,

– 4C banka değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.



4C NEDİR? 4C EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?



4C, Emekli Sandığı’na bağlı, devlet memurlarının yeni adıdır.



4C emeklilik sorgulaması için E Devlet’e giriş yapmanız ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alt başlıklarından 4C emekli aylığı bilgisi sorgulamasını bulmalısınız. https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayarak da direkt olarak sayfaya erişebilirsiniz. Açılan emekli aylığınızla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.