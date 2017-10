Emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2018'de ne kadar zam alacak?

Emekli maaşları Ocak ayında ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur maaşları ne kadar artacak? soruların yanıtları haberimizde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için 3 formül gündemde. Uzmanlar, oranın en düşük yüzde 3 olacağını belirtirken, diğer formülleri yüzde 3.5 ve 5.01 olarak açıklıyor. 221 liraya varan zam ortaya çıkıyor. Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zammını merakla beklilor. Uzmanlar, Eylül ayı enflasyon verilerinin 3 formülü gündeme getirdiğini belirtiyor. Buna göre; Ocak zammı yüzde 3, yüzde 3.5 ya da yüzde 5.01 olarak gerçekleşebilir.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Bu çerçevede, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon, emeklilerin zam oranını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Bu verilere bağlı olarak uzmanlar 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yani emeklilerin zam oranının 'yüzde 3', 'yüzde 3.5' ya da 'yüzde 5.01' olabileceğini dile getiriyor. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 3 olursa 127 lira artışla 4 bin 367 liraya, yüzde 3.5 çıkarsa 148 lira zamla 4 bin 388 liraya, yüzde 5.01 olursa 212 lira yükselerek 4 bin 452 liraya ulaşacak.



EK ÖDEME FARKI

Maaşlardaki artışla birlikte her ay ödenen net aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek. Halen net maaşı 4 bin 240 lira olan emekliye her ay 169 lira da ek ödeme veriliyor. 169 lira olan ek ödeme; eğer maaş zammı oranı yüzde 3 olursa, 174 liraya, yüzde 3.5 şeklinde gerçekleşirse 175,52 liraya, yüzde 5.01 olursa 178 liraya yükselecek. Bu formüllere bağlı olarak emeklilerin gelirinde 221 liraya varan zam gerçekleşecek.



EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET AYARI



Ekstra zamlar emekli maaşları arasındaki makası azaltırken, ‘eşit zam’ formülü de yine gündemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlarının toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenmesini bekliyor.... Emekli maaşları arasındaki makası azaltmak, gelir düzeyini artırmak için son yıllarda pek çok ekstra zam düzenlemesi yapan hükümet, emeklilerin yüzünü güldürdü.



Ekstra zamlarla maaşlar arasındaki makas azalırken, emeklilerin gelirini artıracak yeni düzenlemeler de gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor.







İYİLEŞTİRME İMKANI

Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek enflasyona bağlı olmayacak. Hükümet, Temmuz 2015'te, maaşı bin 100 liranın altında kalan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, enflasyon zammına ek olarak seyyanen zam yapmıştı. Bu zamdan memur emeklileri yararlanamamıştı. Hükümet Ocak 2016'da da tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ekstra 100 lira seyyanen zam yansıtmıştı.



ASGARİ ÜCRET AYARI

Çok düşük maaş alan emeklileri rahatlatacak bir formül gündemde. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ- Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak. Şu anda uygulanan net bin 404 liralık asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 404 liranın üzerinde olacak. Halen en düşük maaşlar Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6, esnaf emeklilerinde bin 260, SSK emeklilerinde ise 885 lira. Yeni sistem gelirse maaşlara 519 lirayı bulan zam olacak.